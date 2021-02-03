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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.520,80 puandan başladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 09:00
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,37 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.520,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 1,12 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini gün boyu koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı.

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Analistler, ABD'nin teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarik ve uygulanmasına ilişkin bazı sorunların aşılmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının artığını belirterek, yurt içinde de döviz kurlarındaki gerilemenin pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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