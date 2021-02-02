banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kurtuluş aşıdaysa eğer…
Tek kurtuluş aşıdaysa eğer…
Medyanın sorumluluğu şimdi daha büyük…
Medyanın sorumluluğu şimdi daha büyük…
Pandeminin altın anahtarları
Pandeminin altın anahtarları
Ne ekersen onu biçersin
Ne ekersen onu biçersin
banner376
Flaş Haber
Vakalar tırmanışta!!
Kapat

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 1.505,09 puandan başladı.

02 Şubat 2021 Salı 09:23
Borsa güne yükselişle başladı
banner337
banner351

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,63 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.505,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 1,46 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile metal eşya, makine, tek gerileyen ise yüzde 0,45 ile turizm oldu.

banner341
Dün Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki değerlenme süreci devam ederken, BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 artışla 1.492,45 puana çıktı. Dolar/TL ise dün 7,1562 ile yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 7,1900 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle küresel ölçekte pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözler gümüşte!
Gözler gümüşte!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları 2 Şubat 2021 Salı
Petrol fiyatları 2 Şubat 2021 Salı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim