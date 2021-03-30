banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Covid-19 yine can aldı!
Kapat

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.392,84 puandan başladı.

30 Mart 2021 Salı 12:20
Borsa güne yatay başladı
banner337

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,27 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.392,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile sigorta oldu.

banner341
Dün etkisini artıran tepki alımlarıyla toparlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 1.392,57 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol fiyatları Süveyş Kanalı'ndaki geminin yüzdürülmesiyle geriledi
Petrol fiyatları Süveyş Kanalı'ndaki geminin yüzdürülmesiyle geriledi
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
TCMB Başkan Yardımcısı da görevden alındı. GBPTRY rekor tazeledi
TCMB Başkan Yardımcısı da görevden alındı. GBPTRY rekor tazeledi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Döviz kurları
Döviz kurları
Gemi yüzdü, petrol düştü
Gemi yüzdü, petrol düştü
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Off-shore TL faiz gevşiyor; kur üzerinde baskı artıyor
Off-shore TL faiz gevşiyor; kur üzerinde baskı artıyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim