Bloomberg emtia endeksi son 10 yılın zirvesinde; Altın ve Gümüş ligin dibinde

Küresel mali piyasalar, dün gün boyu 'mide ağrısından' kurtulmaya çalıştı. Yedikleri bir yemekten ziyade, ABD Hazine Bakanı Yellen'in 'iletişim kazası' dünyada enflasyonun arttığı bir dönemde, piyasaları huzursuz etti.

Artan emtia ve enerji fiyatlarının yarattığı küresel enflasyon ve faiz artırımının konuşulduğu bir ortamda, Yellen ablamızın 'odadaki fili' huzursuzlandırması, gün boyu temkinli hatta biraz da endişeli havanın devam etmesine neden oldu.

Günün ikinci yarısında ise, Cuma günü ABD'de açıklanacak resmi istihdam raporu öncesinde, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması, bir nebze de olsun günün ılımlı tamamlanmasına neden oldu.

Risk iştahının göstergesi konumunda ABD'nin Nasdaq borsası, düşüşünü ikinci güne de taşırken, en büyük 500 şirketin işlem gördüğü S&P500 endeksi ile Dow Jones Sanayi Endeksi geceyi artıda tamamlamayı başardı.

Yellen sonrası, ABD'de her ayın ilk cuması olduğu üzere yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi, büyük önem taşıyor. Reuters anketine göre, tarım dışı sektörde, 650bin ile 2,1 mio kişi arasında (medyan 978bin kişi) istihdam artışı bekleniyor. Mart ayında, 916bin kişi olarak gerçekleşen TDİ verisi ardından, Nisan ayında da gerçekleşmenin beklenti aralığının tepesinde gelmesi, Yellen'in iletişim kazasının FED cephesinde de yankı bulmasına neden olacaktır!

Hatırlayınız, FED Başkanı Powell, enflasyonun yükselişinin geçici olduğunu söyleyerek, topu işgücü piyasasındaki sorunlara atmıştı. Verinin, bu cenahta da işlerin yolunda gitmesini göstermesi, piyasaların ahengini topyekun bozabilir. Akabinde de, haftaya Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisi önem arz edecektir.

Düne dönersek, günün ikinci yarısında, ADP verisi ile yaşanan kısmı rahatlamaya paralel, içeride de, gün içinde adım adım 8,37 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru, geceyi 8,32 seviyelerinde tamamladı. İçeride görünümün sıkıntılı olduğu rahatlıkla görülüyor.

Özellikle, Batı aleminde aşılama faaliyetlerinin sürat kazaması, ABD'de ise petrol stoklarının sert gerilemesi ile Brent cinsi petrolün varil fiyatı yeniden

70 dolar seviyesine yaklaştığı göz ardı edilmemelidir. Emtia fiyatları tam gaz yükseldiği bir ortamda, TCMB'nin sene sonu için %12,2 enflasyon tahminin piyasa katılımcıları tarafından pek de benimsenmediğini itiraf etmek gerekiyor! Dün açıklanan TCMB'nin beklenti anketine (ankete katılanların beklentisi) göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %13,12'den %13,81'e yükseldi!

Bu bağlamda, Nisan enflasyonunun %17 seviyesini aştığı, üreticinin talebi gördüğü anda kendisine yansıyan %35 enflasyonu tüketiciye aktarmaya hazır olduğu bir ortamda, TCMB'nin faiz indiriminden söz etmesinin pek de kolay bir argüman olmayacağını düşünüyoruz.

Bugün TSİ14:00'da sonuçlanacak olağan Mayıs ayı PPK toplantısında, politika faizinin %19 seviyesinde sabit tutularak, politika metninin ise şahin tonunu korumasını bekliyoruz. Olası bir sürpriz karar ise, sert piyasa dalgalanmasına sebebiyet verebilir. USDTRY kurunda oyun alanın çizgileri 8,18-8,48 seviyesinde korunmaya devam ediyor. Geçildiği yöne doğru hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz. Mevcut gelişmeler, risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret ediyor. USDTRY kurunda 2 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor.

Farkındaysanız, yukarıda bol bol emtia fiyatlarında yaşanan yükselişleri adeta ballandırarak anlatarak küresel enflasyon tehdidinden söz ettik. Soya fasulyesi, mısır, brent petrol, bakır, şekere kadar her şey rekor kırarken, Bloomberg emtia endeksi de son 10 yılın en üst düzeyine yükselmişken, bilin bakalım ligin en altında yer alan dörtlü hangileri: Portakal Suyu, Altın, Kakao ve Gümüş!

Çok açık bir şekilde, kıymetli madenlere karşı yatırımcı ilgisizliğinin devam ettiğini görüyoruz. ETF'lere olan giriş çıkışlardan da bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz (bakınız grafik). Lakin, her şeye rağmen, bu ayrışmanın uzun soluklu olmayacağını (olmaması gerektiğini) düşünüyoruz.

Yellen'in iletişim kazasını bizzat kendisinin düzeltmesi ve akabinde dün konuşan FED yetkililerinin de enflasyondaki yükselişin geçici olduklarının altını çizmesi ile bu sabah piyasaların klavuzu ABD 10 yıllık tahvil getirisi yeniden %1,58 seviyesine çekildi. Bu bağlamda, Yellen öncesi şaha kalkan gümüşün ons fiyatı da bu sabah yeniden kritik 26,50 seviyesini zorlamaya başladı.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında tatilden dönen Japonya borsası %2 yükselişle başı çekerken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise küçük çaplı da olsun düşüşler görülüyor.