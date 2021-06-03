Bitcoin: Fırtına öncesi sessizlik

Türk mali piyasaları dün sabaha, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ekranlarında faiz ile ilgili açıklamalarının olumsuz etkisi ile başladı.

Bir önceki gece, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile konuştuğunu ve faiz oranlarını indirmemiz gerektiği konusunu tekrarlaması, gece saatlerinde likiditenin düşük olduğu zaman diliminde USDTRY kurunu 8,88 seviyesine kadar taşımıştı.

Akabinde, dün günün ilk saatlerinde likiditenin geri dönmesi ve piyasa dedikodularına göre kamu bankalarının da desteği ile USDTRY kuru bir önceki zirve seviyesi olan (Sn. Ağbal'a kırmızı kart gösterildiği zirve) 8,58'e kadar geri çekildi.

BloombergHT'nin haberine göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, dün gerçekleştirdiği toplantıda, erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönünde mesajlar vermesi piyasa tansiyonun da bir nebze de olsa dindirmede etkili oldu. Kavcıoğlu, enflasyonun yönünü üçüncü çeyrek sonu itibariyle aşağıya çevireceğini söyleyerek faiz indirimi için sonbahar aylarına işaret etti.

Her ne kadar Kavcıoğlu yangına dökülen benzine soğutucu sıksa da, piyasalar nezdinde bitmek bilmeyen faiz enflasyon tartışmasının getirdiği bitkinlik ve beraberinde güven erozyonu, ya da en basitinden Türk mali piyasalarına yönelik yatırımcı algısında kırılganlık ise korunmaya maalesef devam ediyor.

Dün Reuters'de, Citibank'ın model portföyünde USDTRY uzun pozisyon ağırlığını %1'den %2'ye çıkarıdığını haberine rastladık. Gerekçe? TL'de daha fazla değer kaybı olabileceğini beklentisi! Yabancı yatırımcının TL'ye yönelik algısı, maalesef pek de olumlu görünmüyor!

Faiz ve enflasyon tartışması ile yaşamaya devam edeceğimiz gerçeğini unutmadan, gündemimizin bugünden itibaren yavaşça açıklanacak resmi enflasyon rakamlarına, akabinde 14 Haziran'da düzenlenecek Nato Zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesine ve akabinde 17 Haziran TCMB PPK toplantısına çevireceğiz.

Yurtdışı piyasaların pembe bir tablo çizdiği, likiditenin kulaklardan adeta fışkırdığı, faizin yok denecek kadar düşük olduğu, hatta FED'in 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon karşısında "rahat olun geçicidir" dediği, doların piyasa faizinin %1,60 seviyelerinde yatay bir seyir izlediği bir ortamda, %19 politika faizine rağmen, TL'nin erimeye devam etmesi, havanın yurtdışında bozulunca içeride nasıl bir tahribat yaratacağı konusunda bizler endişelendiriyor.

Mesela dün açıklanan geçici Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat 16,5 milyar dolar, ithalat ise 20,6 milyar dolar oldu. Bu sonuçlara göre, dış ticaret 4,1 milyar dolar açık verdi. Turizm gelirlerinin pandemi nedeniyle zayıf seyrettiği bu yılda, açığın finansmanı (döviz girişi yoksa) kuru yukarı itecek bir başka faktör olarak ortaya çıkıyor.

Diğer bir taraftan, dün de belirttiğimiz üzere, Brent cinsi ham petrol varil fiyatı 72 dolar seviyesine dayanarak pandemi öncesi zirvesini de geçerek son 2 yılın zirvesini test etti. Net enerji ithalatçısı olan Türkiye'nin cari işlemler dengesi açısından bir olumsuz haber de maalesef petrol fiyatlarında bulunuyor. Petrolün değer kazanması, hem cari açık hem de enflasyon kanalı üzerinden Türkiye gibi net ithalatçı konumundaki ülkeleri hırpalayacaktır!

Bugün içeride bir numaralı gündem maddesi TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamları. Aylık TÜFE artışı için piyasa beklentisi %1,4 (geçen ay %1,68 ile yıllık manşet enflasyonu %17,14 seviyesine yükseltmişti). Manşet veri kadar çekirdek göstergeler ve beraberinde üretici (Nisan ÜFE %35,17) enflasyonu da mercek altında olacaktır.

ABD borsaları geceyi hafif çapta yükseliş ile bitirmesi sonrasında, yeni gün başlangıcında küresel iyimserliğin korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Günü bitirmeye hazırlanan Asya borsalarında ve ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yeşil rengin hakim olduğunu not edelim.