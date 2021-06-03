Bitcoin: Fırtına öncesi sessizlik

- Türk mali piyasaları dün sabaha, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ekranlarında faiz ile ilgili açıklamalarının olumsuz etkisi ile başladı.
- Bir önceki gece, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile konuştuğunu ve faiz oranlarını indirmemiz gerektiği konusunu tekrarlaması, gece saatlerinde likiditenin düşük olduğu zaman diliminde USDTRY kurunu 8,88 seviyesine kadar taşımıştı.
- Akabinde, dün günün ilk saatlerinde likiditenin geri dönmesi ve piyasa dedikodularına göre kamu bankalarının da desteği ile USDTRY kuru bir önceki zirve seviyesi olan (Sn. Ağbal'a kırmızı kart gösterildiği zirve) 8,58'e kadar geri çekildi.
- BloombergHT'nin haberine göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, dün gerçekleştirdiği toplantıda, erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönünde mesajlar vermesi piyasa tansiyonun da bir nebze de olsa dindirmede etkili oldu. Kavcıoğlu, enflasyonun yönünü üçüncü çeyrek sonu itibariyle aşağıya çevireceğini söyleyerek faiz indirimi için sonbahar aylarına işaret etti.
- Her ne kadar Kavcıoğlu yangına dökülen benzine soğutucu sıksa da, piyasalar nezdinde bitmek bilmeyen faiz enflasyon tartışmasının getirdiği bitkinlik ve beraberinde güven erozyonu, ya da en basitinden Türk mali piyasalarına yönelik yatırımcı algısında kırılganlık ise korunmaya maalesef devam ediyor.
- Dün Reuters'de, Citibank'ın model portföyünde USDTRY uzun pozisyon ağırlığını %1'den %2'ye çıkarıdığını haberine rastladık. Gerekçe? TL'de daha fazla değer kaybı olabileceğini beklentisi! Yabancı yatırımcının TL'ye yönelik algısı, maalesef pek de olumlu görünmüyor!
- Faiz ve enflasyon tartışması ile yaşamaya devam edeceğimiz gerçeğini unutmadan, gündemimizin bugünden itibaren yavaşça açıklanacak resmi enflasyon rakamlarına, akabinde 14 Haziran'da düzenlenecek Nato Zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesine ve akabinde 17 Haziran TCMB PPK toplantısına çevireceğiz.
- Yurtdışı piyasaların pembe bir tablo çizdiği, likiditenin kulaklardan adeta fışkırdığı, faizin yok denecek kadar düşük olduğu, hatta FED'in 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon karşısında "rahat olun geçicidir" dediği, doların piyasa faizinin %1,60 seviyelerinde yatay bir seyir izlediği bir ortamda, %19 politika faizine rağmen, TL'nin erimeye devam etmesi, havanın yurtdışında bozulunca içeride nasıl bir tahribat yaratacağı konusunda bizler endişelendiriyor.
- Mesela dün açıklanan geçici Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat 16,5 milyar dolar, ithalat ise 20,6 milyar dolar oldu. Bu sonuçlara göre, dış ticaret 4,1 milyar dolar açık verdi. Turizm gelirlerinin pandemi nedeniyle zayıf seyrettiği bu yılda, açığın finansmanı (döviz girişi yoksa) kuru yukarı itecek bir başka faktör olarak ortaya çıkıyor.
- Diğer bir taraftan, dün de belirttiğimiz üzere, Brent cinsi ham petrol varil fiyatı 72 dolar seviyesine dayanarak pandemi öncesi zirvesini de geçerek son 2 yılın zirvesini test etti. Net enerji ithalatçısı olan Türkiye'nin cari işlemler dengesi açısından bir olumsuz haber de maalesef petrol fiyatlarında bulunuyor. Petrolün değer kazanması, hem cari açık hem de enflasyon kanalı üzerinden Türkiye gibi net ithalatçı konumundaki ülkeleri hırpalayacaktır!
- Bugün içeride bir numaralı gündem maddesi TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamları. Aylık TÜFE artışı için piyasa beklentisi %1,4 (geçen ay %1,68 ile yıllık manşet enflasyonu %17,14 seviyesine yükseltmişti). Manşet veri kadar çekirdek göstergeler ve beraberinde üretici (Nisan ÜFE %35,17) enflasyonu da mercek altında olacaktır.
- ABD borsaları geceyi hafif çapta yükseliş ile bitirmesi sonrasında, yeni gün başlangıcında küresel iyimserliğin korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Günü bitirmeye hazırlanan Asya borsalarında ve ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yeşil rengin hakim olduğunu not edelim.
- Bugün içeride enflasyon rakamlarının yanı sıra, her hafta Perşembe günü olduğu üzere TCMB para ve banka istatistikleri ve menkul kıymet raporu; tüm dünyada ise hizmet sektörü PMI verisi takip edilecek. Her ayın ilk Cuması ABD'de açıklanan resmi istihdam verisi öncesinde, günün ikinci yarısında ADP özel sektör istihdamı önem arz edebilir. FED üyelerinin de konuşmaları takip edilecektir.
>TL negatif ayrışıyor
Bir zamanlar yan kulvarda koşan gelişmekte olan ülke para birimlerinden oldukça negatif ayrışan Türk Lirası'nın, grafite nasıl da yalnız kaldığı görülebiliyor. Son 5 yılın karşılaştırmasını veren grafik, Türkiye, Rusya, G. Afrika, Brezilya ve Meksika'yı yarış çizgisine dizip (Haziran 2016 = 0) dolara karşı kaydedilen değer kazancı ve kaybını gösteriyor. Son 5 yılda, Rusya, Meksika ve G. Afrika'nın iyi bir performans sergiledi rahatlıkla görülebiliyor.
>BTCUSD
Bitcoin'in turuncu sıkışma alanının üst tarafından çıkıp, gecelik de bir kapanış yapması durumunda aşağı yönlü baskının bittiğine kanaat getirebiliriz. Aksi takdirde, aşağı yönlü risklerin masa üzerinde tüm çıplaklığı ile kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün için yukarıda aşılması gereken direnç seviyesi kabaca 38,250 seviyesinde bulunuyor.
Teknik analize çok sık rastlanan bu formasyon öncesinde sert bir düşüş yaşanıyor. Akabinde hacmin düşmesi ve fyatların kısa bir süre sıkışması sonrası, kırılım aynı yöne doğru büyük bir gürültü ile tekrar başlıyor. Bu söylemin iptal olması için, yukarıda da değindiğim üzere 38,250 seviyesinin üzerinde temiz bir gecelik kapanış gerekiyor. Aksi takdirde, USD 5,000-6,000 seviyeleri radar menzlinde olabilir!
>XAGUSD
Gümüşün ons fiyatı, teknik anlamda yükselen trend çizgisinin (yeşil) üzerinde tutunmaya devam ediyor. Trend çizgisi kısa vadede yol gösterici konumunda. Kabaca, haftalık bir bakış açısıyla, 27,70 dolar seviyesinin üzerinde tutunması, yükseliş isteğinin devam ettiği anlamına geliyor. Gümüş uzun pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz.
>XAUUSD
Altın cephesinde dün paylaştığımız uzun vadeli (aylık) grafik, 2011 yılına benzer bir yapının ihtimaller arasında olabileceğini bizlere gösterdi. Özetlemek gerekirse, 2011 yılında altının ons fiyatı 1,920 dolar ile zirve yapmış, akabinde geri çekilmiş ve tam yeni zirvelere doğru yükseleceği beklentisi artarken, adeta çakılarak zirveden %40 düşmüştü!
2020 yılında da altın 2,072 dolar ile zirve yaptı. Akabinde 1,677 dolar seviyesine kadar gerileyerek şu günlerde 1,900 dolar seviyelerinde yeni zirvelere yelken açacak mı heyecanı ile yükseliş zemini yokluyor. 2011 yılında yaşanan teknik görüntü ile bire bir benzerlik sergileyen bu yapı bizleri bir nebze de olsun endişelendirdi.
Bu nedenle, 2 kademe altın uzun pozisyonumuzdan, görülmesi durumunda, yeşil renkli alanda çıkmaya karar verdik (1,920 - 1,960).
> USDTRY
USDTRY kurunda yükselen üçgen formasyonunun hedef seviyesi 9,40 olarak görülüyor. Kurda yükselişin yavaş yavaş devam edeceğini öngörüyoruz.
Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department