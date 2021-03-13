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Bitcoin'den yeni rekor!
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Bitcoin'den yeni rekor!

Bitcoin'in değeri bugün 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Kripto paranın değeri üç hafta önce 59 bin dolara yaklaştıktan sonra 50 bin doların altına gerilemişti.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:41
Bitcoin'den yeni rekor!
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Kripto para birimi Bitcoin daha geniş bir şekilde benimseneceği yönündeki iyimserlikle 60.622 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Ntv'deki habere göre Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin, bu hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirmişti. Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.

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21 Şubat'ta 58 bin dolara ulaşan Bitcoin, ertesi gün 50 bin doların altına gerilemişti.

BILL GATES UYARMIŞTI

Kripto para birimi Bitcoin'e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen ünlü iş insanı Bill Gates de dün yaptığı açıklamada Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu belirtmişti

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
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