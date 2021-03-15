Bitcoin: Demir al, yelkenler fora!

Cuma günü Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “İstikbalden İstikbale” Ekonomi Reformları Paketi, Türk Mali piyasalarında arzulanan ölçüde bir etki doğuramadı.

Paketin geneli iyi düşünülmüş, detaylandırılmış olmakla birlikte, ‘yol haritasının’ - sorumluluk, denetim ve en önemlisi kaynak - eksik olduğunu düşünüyoruz.

Türk mali piyasaları, reform paketinden ziyade, geride bıraktığımız hafta, ABD’de esen enflasyon rüzgarları ve nihayet hayat bulan teşvik paketi ile daha da artan tahvil getirilerine, içeride ise TCMB’nin bu hafta Perşembe günü düzenlenecek olağan PPK toplantısına konsantre olmayı tercih etti.

TCMB Başkanı Sn. Ağbal’ın koltuğa oturduğu son 4 aylık zaman diliminde piyasaları hiç şaşırtmadığı ve hatta her istediklerini yaptığı düşünülürse, Perşembe günü de 100 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %17’den %18 seviyesine getirmesi bekleniyor.

Hem içeride hem de dışarıda esen enflasyon rüzgarlarına paralel, TCMB’nin hamle yapmasına yüksek ihtimal verildiğini kabul etmekle birlikte, içimizde küçük de olsa bir “pas geçer mi” endişesi de var. TL’nin koruma kalkanın güçlendirilmesi durumunda, USDTRY kurunun 7,43 ve aşağısı doğru hareket edeceğini, aksi durumunda ise 7,78 ve devamının potaya girebileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).

TCMB toplantısından bir gün önce, FED'in de olağan Mart toplantısı küresel piyasalar tarafından önemle takip ediliyor. Takdir edersiniz ki, piyasanın FED’e adım artırması için, son dönemde yükseliş eğiliminde olan 10 yıllık tahvil faizlerinin kuzeye doğru ilerlemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yeni haftayı %1,64 seviyesi ile son 13 ayı zirvesinden karşıladığını görüyoruz. Çıplak bir bakış açısı ile, yukarıda %1,97 seviyesine kadar grafikler boş görünüyor (bakınız grafik).

Tahvil getirilerinin yukarı yönelmesine rağmen, bu sabah Asya piyasalarında biraz karışık bir seyir hakim: Çin %1 aşağıda; diğer bölge borsaları ise yatay. ABD borsalarının vadeli endekslerinde de cansız ve yatay bir başlangıç görüyoruz.

Altının ons fiyatı, yeni haftayı 1,730 seviyelerine yakın bir yerden karşılıyor. 1,690’lı seviyelerden aldığımız altın uzun pozisyonlarımızın zarar kes seviyesi aşağıda 1,670. Gümüş yatırımcıları biraz mutsuz olsa da, güneş dağın arkasından yüzünü elbet gösterecektir. Endüstriyel bir maden olarak, ekonomik aktiviteninin özellikle Çin’de kıpırdaması ile, gümüşe yönelik talebin de artacağını düşünüyoruz.

Gümüş ve altının daha yavaş hareket etmesinin acaba sebebi ABD faizleri kadar kripto paralar da olabilir mi? 2017’de bireylerin, 2021’de kurumların, belki de seneye merkez bankalarının kripto paralara yönelik muhasebe standartlarını belirlemesi ile yatırımcı ilgisinin kulvar değiştirmeye başladığını görüyoruz.

Ne dersek diyelim, son dönemde yatırımcı ilgisinin altın ve gümüşten ziyade kripto paralara kayması ile dijital altın Bitcoin ve dijital gümüş Ethereum haftasonu rekor seviyelere yükseldi. Okurlarımız herhalde Elliott çalışmamızı hatırlayacaktır (bakınız grafik).

Mali piyasaların gündeminde bugün içeride bütçe dengesi ve konut satışları; dışarıda ise ABD New York imalat endeksi takip edilebilir.





Ø USDTRY



Dünyanın da Türkiye’nin de ortak sorunu şu anda artan ve artma eğiliminde olan enflasyon. Başta enerji fiyatları (Brent petrol son 13 ayın zirvesinde), küresel gıda fiyatları sekiz aydır üst üste tırmanıyor. İster istemez, net enerji ithalatçısı olan Türkiye, hem cari açık hem de enflasyon kanadından gol yeme noktasında. Bu bağlamda, içerde henüz enflasyonun da zirve yapmadığı inanışına paralel, TCMB’nin Perşembe günü politika faizini 100 baz puan artırması bekleniyor. Faiz artırımın montanından ziyade, TCMB’nin hamle yapıp yapmayacağı daha büyük bir heyecan ile bekleniyor.



TL’nin koruma kalkanın güçlendirilmesi durumunda, USDTRY kurunun 7,43/7,44 seviyesinin aşağı yönlü geçerek kırmızı yol haritasını takip edeceğini, aksi durumda ise, yeşil yol haritası ile geçen haftalarda test ettiği 7,78 seviyesini ilk etapta test ederek yönünü yukarı çevirmesini bekliyouz.



2 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor. Toplantıya kadar gelişmeleri takip edip karar vereceğiz.





Ø Bitcoin



Elliott sayımımıza göre, 5. dalganın içindeyiz. Teknik olarak, 5. dalganın 1. dalga boyu ile aynı olmasını beklediğimizden, potansiyel olarak 70 bin seviyelerine doğru bir hareket bekliyoruz.





Ø Ethereum



Ethereum’da da, Elliott sayımımıza göre, 5. dalganın potansiyel olarak 2,100 – 2,200 seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyoruz.





Ø ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi



Piyasaların risksiz faiz olarak gördüğü gösterge 10 yıllık ABD tahvil faizi bu sabah %1,64 ile son 13 ayın zirvesine yükseldi. Haliyle, faizin yükselmesi, ABD’nin büyüme ve istihdam hedefleri için olumsuz olduğu gibi, dünyada borçlanma faizi oranlarının da yukarı gelmesi neden oluyor. FED’in hangi noktada rahatsızlığını dile getireceğini bilmemekle birlikte, bol para ve yok denecek kadar düşük faiz oranlarının yarattığı pek çok varlıkta (başta hisse senetleri) balon tarzı görünüme karşı, piyasa faizin kendi kendine yükselmesine izin vererek, balonu patlatmadan gazını almaya çalıştığını düşünüyoruz. Yukarıda %1,97 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir.







Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department