Bitcoin'de son durum

En büyük kripto para birimi Bitcoin, bu yılın en uzun artış serisini kaydediyor.

Kripto para 8. günde de yükselişini sürdürdü ve bugün yüzde 5.8’lik artışla yeniden 40 bin doları aştı.

Ether gibi diğer kripto paralar da Bitcoini takip ederek yükseldi.

Delta Exchange CEO’su Pankaj Balani, bir notunda Bitcoin’in 45 bin seviyesine doğru yol aldığını, ancak 50 binin üzerine çıkmasının biraz zaman alacağını söyledi.

Son yükselişte milyarder Elon Musk ve Ark Investment’ın pozitif yorumları etkili olmuş, Amazon’un bitcoin ile ödeme kabul edeceği iddia edilmiş ancak bu haber kısa sürede yalanlanmıştı.

Çin, ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumların kripto para birimleri konusunda gittikçe artan biçimde sert kurallar getirmeyi değerlendirmesinin yükselişi sınırlayabileceği ifade ediliyor.

Bitcoin Nisan ayının ortalarında 65 bin dolara kadar yükselmişti.