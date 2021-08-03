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Bitcoin 40 bin dolar seviyesinde tutunamıyor

İlk sıralarda yer alan Bitcoin, kripto paralar marketini büyük oranda domine ediyor. Hiç şüphesiz hepsi Bitcoin’e bağlı olarak hareket halinde. Bu devasa kripto para birimi 40 bin doların üzerinde tutunmakta zorluk yaşadığı için diğerleri pek yükselemiyor.

03 Ağustos 2021 Salı 10:39
Bitcoin 40 bin dolar seviyesinde tutunamıyor

Ethereum, ADA ve UNI gibi kripto para birimleri henüz istenilen seviyelerde değil. Gece itibariyle yaşanan Bitcoin kaynaklı düşüş nedeniyle hepsi aşağı yönlü olarak hareket etmeye başladı. Markette genel olarak yüzde 4 oranında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

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Yaklaşık olarak 2 haftadır sürekli yükselişini devam ettiren Bitcoin yeniden düşüş eğilimine girdi. Ethereum 2400 doların üzerinde kalmak için büyük gayret gösterse bile yine de bu pek kolay değil. Altcoinlerin lideri olarak bilinen bu kripto para birimi 2698 dolar seviyesine kadar çıktı.

Küresel çapta önemli bir kripto para olarak görülen ADA ise 1.3 doların üzerinde tutunmaya gayret gösteriyor. 24 saatlik grafiğe bakıldığında en yüksek seviyenin 1.38 dolar olduğu görülüyor. Bu kripto para birimi eğer 1.4 dolar seviyesini aşmayı başarırsa 2 dolara doğru yolculuk yapmaya başlayacaktır.

Merkeziyetsiz borsa sistemleri içerisinde en çok değer görenlerden birisi de hiç şüphesiz UNI coin oldu. Bu kripto para birimi şu sıralar 23 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Özellikle son dönemlerde 24 dolar seviyesine ulaşmak için büyük gayret gösterse bile yine de pek başarılı olamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin Fiyatı
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