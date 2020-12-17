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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları alıcılı seyrediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 11:40
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 398 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.673 puan oldu.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 6.587 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 5.571 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 8.142 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artarak 22.048 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1,2238 seviyesinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
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