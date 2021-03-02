Altın: Saha kenarında ısınıyor. Teknik direktör ile göz göze

Dün küresel mali piyasalar, gün boyu geçen haftanın yaralarını sararak günü geçirdi.

İçerde ise tablo, dışarıdan da iyi oldu. Hatırlanacağı üzere, dünyada enflasyonun kendisi tam olarak yokken (rakamlara yansımamışken) belirtileri (emtia, enerji ve gıda fiyatlarının rekor kırması) piyasaların kendi faizini (ABD 10 yıllık) yükseltmesine neden olmuştu.

Sene başında %1’in altında olan piyasaların risksiz faiz oranı olarak takip ettiği gösterge faiz ABD 10 yıllıkların hızla %1,60 seviyesine gelmesi, küresel parti ortamını bozmuş, başta hisse senetler ve gelişmekte olan ülke para birimleri (riskli varlıklar) sert satış baskısı ile karşı karşıya kalmıştı.

Dün, ABD 10 yıllıklarının %1,40 seviyesine geri gelerek sakiklemesi ile, tüm piyasalar adeta derin bir soluk aldı. Özellikle, dünyada faizin yok denecek kadar düşük olduğu bir ortamda, %17 olan TL faizin vazgeçilmez cazibesi, risklerin azaldığı anda, TL cinsi varlıkların da hızla toparlanmasına neden oluyor.

Cuma günü 7,50 seviyesine dayanan USDTRY kuru, dün gün içinde 7,20 seviyesine dayanarak ciddi bir toparlanma kaydetti. BİST100 endeksi günü %3,8 yükselişle adeta kükreyerek tamamladı.

Yurtdışında faizin sakinleşmesi ile geçen haftaki kayıplarını büyük ölçüde geri alan TL ve TL cinsi varlıklar için çok da pembe bir tablo çizemiyoruz. Lakin, şu anda küresel enflasyonun kendisinden ziyade korkusu veya beklentisi piyasaları her an yeniden bozabileceğinden endişe ediyoruz. Karamsar değiliz, ama temkinliyiz!

Özellikle, dün İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı Şubat ayı enflasyon rakamları bizleri ürküttü. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon öncesinde, İTO geçinme endeksi aylık %1,48 artış kaydetti. İTO ile TÜİK'in çok güçlü olmasa da, aralarında belli bir korelasyon olduğu kesin. Bu varsayımdan yola çıkarsak, son yılların en yüksek Şubat ayı İTO enflasyonu, bizlere resmi enflasyonun %1’in üzerinde gelebileceğini fısıldıyor.

İçeride beklentileri aşan bir enflasyon ihtimali durumda, dışarıda da korkunu adı enflasyon olduğu bir zamanda, TCMB acaba yeniden para politikasında kararlılığının altını kalın kalın çizerek gerekirse yeniden faiz artırımına gidebilecek mi? Tam olarak bilemiyoruz. PPK toplantısının 17 Mart tarihinde olduğunu unutmayalım. Siyasi cephede de ise 24 Mart tarihinde AK Parti kongresini not edelim.

Türkiye ekonomisi 2020 yılında %1,8 büyüdü. Detaylara baktığımız vakit, büyümenin iç kaynaklı yani iç talep ile (kredi genişlemesi ile) kaydedildiğini bunun da netice itibariyle enflasyon ve cari işlemler sorununa neden olarak döviz kuru üzerinde baskı kurduğunu görüyoruz. Hizmet ve inşaat sektörleri daralma kaydederken, kişi başı milli gelir 8,599 dolar ile 11 yılın en düşük seviyesinde açıklandı. Her şeye rağmen, pandemi ortamında Türkiye’nin ender büyüyen ülkelerden biri olduğunun altını çizelim.

2020 büyümesinin bayat bir veri olduğunu (geçmişi gösteriyor) düşünürsek, günel durumu yansıtan imalat sanayi PMI rakamı (büyümenin öncü göstergesi) Şubat ayında 51,7 ile Ocak ayı rakam olan 54,4 altında kaldı. 50 üzeri bir gerçekleşme ekonominin büyüdüğünü gösterse de, ivme kaybına dikkat çekmek gerekiyor.

Yurtdışı cephede durum pek de farklı değildi. Geçen hafta, faizin yarattığı türbülans uçağı çok fazla sallayarak yolcuları tedirgin etse de, pilotlar uçağı şimdilik türbülanstan biraz da olsun uzak tutmayı başardı. ABD Merkez Bankası hariç (şimdilik), geriye kalan önde gelen Merkez Bankalarının, sert yükseliş gösteren tahvil faizlerine müdahale sinyali vermesi, piyasalarda var olan tedirginliği dindirdi.

Bu doğrultuda hisse senetleri dünya genelinde geçen haftanın acısını dün adeta çıkardı. Nasdaq günü %3 yükselişle tamamlarken, bu sabah dünkü sert yükseliş ardından gerek Asya piyasalarında, gerekse de ABD borsalarının vadeli işlemlerinde hafif de olsa kar satışları dikkat çekiyor.

FED’in henüz 10 yıllık faizlerdeki yükselişe karşı sessizliğini koruması, paranın değeri eğer faiz ise, doları güçlü tutmaya devam ediyor. Borsalar kayıplarını bir nebze de olsun telafi ederken, halen daha EUR, GBP, gibi önde gelen para birimleri ve kıymetli madenler dolar karşısında yaralarını saramadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde fiyat hareketleri ile dikkat çeken kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları kendilerinin de paylaştığını; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu konu önemli. Takipçisi olacağız. Direnişin parası Bitcoin bu sabah yeniden 50bin dolar seviyesine dayandığını da not edelim.

Dün 7,21 seviyesine kadar gerileyen USDTRY kuru, bu sabah yeni günü 7,30 seviyelerinden karşılıyor. USDTRY kurunda, teknik manada aşağıda 7,29, yukarıda ise 7,54 seviyelerini takip ediyoruz. Halen daha 2 kademe uzun pozisyonumuzu koruyoruz.