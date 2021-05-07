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Altın fiyatları son 3 ayın zirvesinde

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatı güne 484 liradan işlem görmeye başladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 10:50
Altın fiyatları son 3 ayın zirvesinde
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Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatı güne 484 liradan işlem görmeye başladı. Son 3 ayın zirvesine çıkan altın fiyatları sonrası çeyrek altın 801 liradan satışa sunuluyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 16 Şubat’tan bu yana görülen  en yüksek seviyeye çıktı. ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde ABD Doları’nın ve ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı  getirilerinin gerilemesinin ardından spot altın fiyatı 1.816 dolar  direncini kırdı.

Bu sabah 1.822 dolar seviyesine kadar yükselen spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,25 artışla 1.819 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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‘TARIM DIŞI İSTİHDAM ÖNEMLİ NOKTA’

Analistler, “Zayıf dolar ve yüzde 1,60’ın altında seyreden 10 yıl vadeli tahvil getirileri altın fiyatında yükselişe yardım etti. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam çok önemli bir nokta. Eğer veriler gerçekten iye  gelir ise, Fed’in tahvil alımlarını azaltmayı tartışmaya başlamasının yolu açılabilir” değerlendirmesini yapıyorlar.1.816 dolar direncini aşan spot altın için en yakın direnç olarak 1.830 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın aşılması halinde fiyatın 1.847 dolar seviyesine doğru gidebileceğini vurguluyorlar.

1.816 dolar direncini aşan spot altın için en yakın direnç olarak 1.830 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın aşılması halinde fiyatın 1.847 dolar seviyesine doğru gidebileceğini vurguluyorlar.

Altının gramı 7 Mayıs 2021 Cuma günü 484 lira seviyelerinde yer alıyor.

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 775 liradan alınırken 801 liradan da satışa sunuluyor

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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