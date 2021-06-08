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Altın fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatları ve dolardaki toparlanmanın etkisiyle gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

08 Haziran 2021 Salı 09:31
Altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde olmasında dolar/TL kurunun artması ve küresel salgın ana etken olarak gösteriliyor.

ALTIN FİYATLARI 8 HAZİRAN

Çeyrek Altın: 867 Lira

Gram Altın: 526 Lira

Yarım Altın: bin 734 Lira

Cumhuriyet Altın: 3 bin 458 Lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

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2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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