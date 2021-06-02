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Altın fiyatları hareketlendi: Gram altında rekora 2 lira kaldı...

2 Haziran 2021 güncel altın fiyatları..

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:41
Altın fiyatları hareketlendi: Gram altında rekora 2 lira kaldı...
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Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. 1900 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın güne 1900 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en yüksek 1902 dolar seviyesine yükselen ons altın en düşük 1896 dolara kadar geriledi. Gram altın 538.5 lira seviyesine kadar yükseldi ve tarihi zirvesine sadece 2 lira kaldı.

Altına olan talepte artış yaşanmaya başladı. Küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyen araçlar arasında yer alıyor.

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1900 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın güne 1900 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en yüksek 1902 lira seviyesine yükselen gram altın en düşük 1896 dolara kadar geriledi.

GRAM ALTINDA REKORA 2 LİRA KALDI

Gram altın fiyatlarında ise döviz kurlarındaki hareketlilik yükseliş yarattı. Güne 520 lira seviyesinden başlayan gram altın en yüksek 538.5 lira seviyesini gördü. En son tarihi zirvesini 6 Kasım 2020'de 540.6 lira ile gören gram altında rekora çok yaklaşıldı.

Gram altın sabah saatlerinde 527 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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