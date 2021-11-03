Altın fiyatları geriledi

Altın, Fed’in varlık alımı azaltımını bugün açıklayacağına dair beklentiler ve doların güçlenmesi sonrası düştü. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’nin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir izliyor.

Bloomberg anketine katılan 49 ekonomistin büyük bir kısmı Fed politika yapıcılarının bu hafta varlık alım programını daraltmaya başlayacaklarını duyurmasını bekliyor.

Amerikan Merkez Bankası Fed bu akşam KKTC saati ile 20.00’de faiz kararını açıklayacak, Fed Başkanı Jerome Powell 20.30’da basın toplantısı düzenleyecek.

Fed’in Eylül ayında gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarında varlık alımlarının kademeli olarak azaltılmasına Kasım veya Aralık ortasında başlanabileceği belirtilmişti.

Çoğu Fed üyesi, varlık alımlarının azaltılması yönünde konulan hedeflerde kayda değer ölçüde ilerlemenin yakında sağlanacağını öngörürken, bazı Fed üyeleri tahvil alımlarının finansal riskleri yükselttiğini kaydetmişti.

Fed’in varlık alımlarını azaltması ve ileride daha sıkı para politikası izleyeceği bir yola girmesi faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturabilir. Fakat yatırımcıların enflasyon ve büyüme ile ilgili endişeleri de altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATI

Yeni haftaya 1.784 dolar civarında başlayan ons altın, Avustralya Merkez Bankası’nın tahvil getiri hedeflemesini sonlandırması sonrasında 1.794 dolara kadar yükselmişti. Yatırımcıların Fed’in varlık alımı azaltımına odaklanmasıyla gerileyen ons altın, çarşamba günü 1.781 dolar civarında seyrediyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, dolar/TL’nin piyasadaki ilk işlemlerde 9,80’nin üzerini görmesiyle geçen haftaya 567 TL civarında başlamıştı. Sonrasında dolar kurundaki hızlı gerilemeyle 557 TL’ye kadar inen gram altın, haftayı 550 TL’den kapatmıştı.

Yeni haftaya 550 TL civarında başalyan gram altın küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle yatay bir seyir izledi.