Altın fiyatları DÜŞTÜ!

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta bayram tatili öncesinde yaşanan yukarı yönlü seyirini yeni haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Saat 10.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 492 lira alış ve 496 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 17 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30'da kaydedilen verielre göre 794 lira alış 812 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

496,92

497,01

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.853,22

1.853,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.180,31

3.240,52

YARIM ALTIN FİYATI

1.585,13

1.625,15

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.180,31

3.240,52

ATA ALTIN FİYATI

3.248,00

3.337,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

271,03

325,39

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

446,17

477,43