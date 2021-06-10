banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
Keşke…
Keşke…
banner376

Altın fiyatları bugün ne kadar?

10 Haziran 2021 güncel altın fiyatları..

10 Haziran 2021 Perşembe 09:30
Altın fiyatları bugün ne kadar?
banner337

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son zamanlarda hediyelik olarak daha fazla tercih edilen gram altın 10 Haziran Perşembe gününe yüzde 0.11 oranında düşüşle başladı. Gram altın sabah saatlerinde 521,00 TL’den alınırken 521,09 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Trafik Sigortasında Fiyatlar Düştü!Ethica Sigorta

Bitcoin nedir? Bitcoin ile nasıl para kazanılır?Piyasalar Investment

Uzun yıllar boyunca hediyelik olarak kullanılan ancak fiyatındaki yükseliş nedeniyle tahtını gram altına kaptıran çeyrek altın da güne değer kaybıyla başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 838,00 TL, satış fiyatı ise 858,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR? 

Haftaya değer artışıyla başlayan yarım altın da yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 0.23 oranında düşüş yaşayan yarım altının alış fiyatı 1.665,00 TL, satış fiyatı ise 1.715,00 TL oldu.

banner341
TAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş tam altını da etkisi altına aldı. Yüzde 0.27 oranında değer kaybıyla en fazla düşüşü yaşayan tam altın, sabah saatlerinde 3.333,88 TL’den alınırken, 3.399,49 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

10 Haziran Perşembe gününe Cumhuriyet altını da düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 3.454,00 TL’den alınan Cumhuriyet altını, 3.507,00 TL’den satılmaya başlandı.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Yüzde 0.13 oranında değer kaybı ile 14 ayar altının alış fiyatı 285,46 TL olurken, satış fiyatı 342,14 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının alış fiyatı 381,09 TL, satış fiyatı 381,66 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı da yaşanan düşüş dalgasından nasibini aldı. Yüzde 0.26 oranında düşüş yaşayan 22 ayar bileziğin alış fiyatı 468,66 TL olurken satış fiyatı 500,79 TL oldu. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
ABD enflasyonu ve FED'in sabır taşı
ABD enflasyonu ve FED'in sabır taşı
Petrol fiyatlarında 'benzin' endişesi
Petrol fiyatlarında 'benzin' endişesi
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları
Bekle ve Gör: Yarın ABD TÜFE; Pazartesi Erdoğan-Biden Zirvesi!
Bekle ve Gör: Yarın ABD TÜFE; Pazartesi Erdoğan-Biden Zirvesi!
Petrol fiyatları 9 Haziran 2021 Çarşamba
Petrol fiyatları 9 Haziran 2021 Çarşamba
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim