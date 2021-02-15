Altın fiyatları bugün ne kadar?

|Altın
|Alış
|Satış
|%
|Saat
|Gram Altın
|409,74
|409,82
|% -0,54
|10:00
|Çeyrek Altın
|660,41
|676,05
|% -1,14
|17:16
|Cumhuriyet Altını
|2.739,00
|2.781,00
|% -1,03
|17:15
|Tam Altın
|2.724,19
|2.795,16
|% -1,14
|17:16
|Yarım Altın
|1.316,69
|1.352,10
|% -1,14
|17:16
|Ons Altın
|1.819
|1.820
|% -0,11
|10:04
|Has Altın
|410,30
|410,40
|% -0,40
|09:49
|22 Ayar Bilezik
|376,43
|377,10
|% 0,00
|17:16
|Altın KG (Dolar)
|58.184
|58.196
|% -0,14
|09:48
|Altın KG (Euro)
|70.659
|70.674
|% -0,14
|09:48
Not : Tablo Türkiye saatiyle düzenlenmiştir..