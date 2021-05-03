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Altın fiyatları bugün ne kadar?

3 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları..

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:13
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın ons fiyatı ne kadar?

Ons altın, geçen haftayı 1.768 dolar civarında kapattıktan sonra yeni haftaya 1.773 dolar seviyesinde yatay başladı.

Gram altın fiyatı, gram altın kaç para?

Altına yatırım yapanlar en çok da gram altın fiyatını sorguluyor. Nisan ayının ilk haftalarında 453 TL civarında seyreden gram altın fiyatı nisan ayının son haftasında tırmanışa geçerek 481 TL’ye kadar yükseldi. Nisan ayını 473 TL seviyelerinde kapatan gram altın kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

468,44

474,26

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

472,31

472,41

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.773,31

1.773,58

ÇEYREK ALTIN FİYATI

755,71

772,40

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

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3.022,76

3.080,08

YARIM ALTIN FİYATI

1.506,66

1.544,76

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.022,76

3.080,08

ATA ALTIN FİYATI

3.100,27

3.178,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,42

309,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

424,09

454,49

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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