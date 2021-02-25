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Altın fiyatları bugün ne kadar?

25 Şubat 2021 güncel altın fiyatları...

25 Şubat 2021 Perşembe 11:08
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 414 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 415,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 414 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 414 lira 10 kuruşken satışı ise 414 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 670 lira satış fiyatı 675 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 25 Şubat güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.790,31 dolar

Satış: 1.790,50 dolar

Gram

Alış: 414,10 lira

Satış: 414,30 lira

Çeyrek

Alış: 678,57 lira

Satış: 683,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.763,00 lira

Satış: 2.790,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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