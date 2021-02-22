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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının ons fiyatı, 1,795 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 22 Şubat’ta gram altın 404 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...22 Şubat 2021 güncel altın fiyatları...

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:20
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 404 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 404 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 654 lira, Cumhuriyet altını da 2.687 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.795 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükselen risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 404 lira 10 kuruşken satışı ise 404 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 649 lira satış fiyatı 654 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Şubat güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.795,31 dolar

Satış: 1.795,50 dolar

Gram

Alış: 404,10 lira

Satış: 404,30 lira

Çeyrek

Alış: 649,57 lira

Satış: 654,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.653,00 lira

Satış: 2.687,00 lira

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Son Güncelleme: 22.02.2021 11:40
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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