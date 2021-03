ABD enflasyonu korkutucu değil(miş): Işıklar kapansın, müzik açılsın

Küresel mali piyasalar, haftanın ilk iş gününe, enflasyon korkusu ve beraberinde %1,63 seviyesine yükselen ABD tahvil faizlerinin gölgesinde panik satışları ile başlaması ardından, Salı günü kayıplarını telafi etmeye başladı.



Dün de benzer bir süreç gün boyu hakim oldu. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin %1,50-%1,55 bandında daha sakin bir seyir izlemesi ile, piyasalar günün ikinci yarısında ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve devamında gece geç saatlerde sonuçlanacak ABD tahvil ihracını takip etti.



ABD'de yıllık manşet TÜFE enflasyonu %1,7 olan beklentiye paralel son 1 senenin zirvesinde açıklanırken, çekirdek nitelikteki TÜFE artışı ise %1,3 ile %1,4 olan beklentiden bir tık daha düşük sonuçlandı.



Takdir edersiniz ki, veriyi nasıl görmek istediğiniz çok önemli. Piyasalar her zaman olduğu üzere, enflasyon verisini ‘henüz korkulan düzeyde değil’ diye okumayı tercih ederek karamsar havasından hızla kurtularak günün ikinci yarısında daha iyimser bir seyir izledi; ABD doları kazanımlarını geri verdi.



Gece geç saatlerde sonuçlanan 10 yıllık tahvil ihracının da sorunsuz geçmesi sonrası, iyimserlik tüm piyasalara sirayet etti. Pazartesi gün panik havası ile 7,80 seviyesine dayanan USDTRY kuru, dün akşam ABD tahvil ihracının da sorunsuz geçmesi ile 7,50 seviyesine geri çekildi.



USDTRY’de sırası ile 6,96 , 7,02 ve 7,56 seviyesinden taşıdığımız 3 kademe uzun pozisyonumuzu 2 kademeye indirdik. Dün akşam 10 yıllık ihalenin sorunsuz geçmesi ile 7,52 seviyesinden en yüksek maliyetli olan pozisyonumuz stoplandı. Geriye kalan 2 kalem pozisyonumuzu ise piyasa tansiyonuna göre -ABD tahvil faizlerinin gidişatına göre- taşıyıp taşımayacağımıza karar vereceğiz.



Yeni gün başlangıcında, ABD’de Şubat ayı çekirdek TÜFE artışının piyasa tahminlerini karşılamamasının serinletici ferahlığı ile piyasaların güne oldukça iyimser bir şekilde başladıklarını görüyoruz. Asya piyasalarında %2’ye varan yüselişleri, ABD borsalarının vadeli işlemleri %0,4 ile takip ediyor. Enflasyon riskinin şimdilik korkulduğu kadar yüksek olmaması, piyasaları desteklemiş.



Kıymetli madenlerde de yüzlere bir nebze de olsun tebessüm geldi. Altın cephesinde, 1,690’lı seviyelerden almış olduğumuz uzun pozisyonumuz devam ediyor. Havanın biraz da olsun tatlılanması ile bu sabah altının ons fiyatı 1,730 seviyesini aşarken, gümüş de iyimser havaya eşlik ediyor (bakınız grafik).



Bu bağlamda, bugün içeride Borsa İstanbul’un da güne olumlu başlamasını bekliyoruz. Dün 330 baz puana gerileyen 5 yıllık Türkiye risk primi, bugün biraz daha gerileyebilir. USDTRY kurunun da yurtdışı iyimserliğe bağlı olarak geri çekilmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Elbette, haftaya Perşembe günü TCMB’nin olağan PPK toplantısı olduğu da unutulmamalıdır!



Bugün gündemde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı önemli bir yer teşkil ediyor. Tahvil alım programının uzatılması beklenirken, Başkan Lagarde’nin ekonomik öngörüleri aşağı yönlü güncellenmesi bekleniyor. DXY kazanımlarının bir kısmını geri verirken, EURUSD paritesi de dip dalga ile yeniden 1,19 seviyesinin üzerine yükseldi.



İçeride ise Ocak ayı ödemeler dengesi istatistikleri ile her hafta Perşembe günü olduğu üzere TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerini takip edeceğiz (Ayşe Teyze DTH, yabancının hisse ve tahvil portföyü).







Gece geç saatlerde ise ABD'de düzenlenecek 30 yıllık devlet tahvil ihracının sonuçları önemli olabilir. Talep miktarının yüksek olması olumlu, cılız kalması ise olumsuz piyasa yansıma getirebilir!







Ø XAUUSD



Faiz getirisi olmayan altın, ABD dolarının piyasa faizi yükselince, haliyle tahvillere yenik düştü. Lakin, gerek 1,670’li seviyelere gerileyerek oldukça önemli bir teknik seviyeye gerilemesi, gerekse de ABD’de enflasyonun şimdilik çok da ‘ısırmaması’ altının da toparlanmasına neden oluyor. Teknik bir bakış açısı ile, 1,670 seviyesi kesinlikle zarar kes olmak kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir; bu akşam da tahvil ihracı sorunsuz geçerse, pozisyon artırılabilir. Olası bir yukarı tepkide, 1,855 seviyesi şimdilik çok uzak görünse de, radar menziline girebilir.











Ø XAGUSD



Her ne kadar kıymetli maden olsa da, gümüşü bu sene endüstriyel bir maden olarak daha fazla beğeniyoruz. Yeşil enerjinin ana iletken madeni olan gümüşün, ekonomik aktivitenin hız kazanmsı ile hak ettiği seviyeye gideceğine inancımız yüksek. Uzun vadeli beklentimiz çok ama çok daha yüksek seviyelere işaret etse de, okuyucularımızı kırmamak adına, kısa vadeli olarak, karanlıkta ışık tutması adında, olumlu havanın da devamı durumunda, yukarıda 26,80-27 seviyelerine doğru bir atak takip edilebilir.







Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department