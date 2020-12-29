29 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 449,2 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 448,4 liradan tamamladı.

Gram altın yeni güne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 449,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.878 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin ardından düşen dolar endeksinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 449 lira 10 kuruşken satışı ise 449 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 732 lira satış fiyatı 737 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 29 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.878,31 dolar

Satış: 1.878,50 dolar

Gram

Alış: 449,10 lira

Satış: 449,30 lira

Çeyrek

Alış: 732,57 lira

Satış: 737,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.983,00 lira

Satış: 3.010,00 lira