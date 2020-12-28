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28 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,886 dolar seviyesinde bulunuyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:00
28 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 454,5 liradan işlem görüyor.

Yılın son haftasına dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 454,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, Cumhuriyet altını da 3.039 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.886 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık teşvik paketini onaylamasının ardından altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, yurt içinde ise dolar kurundaki düşüşün gram altın fiyatı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. 

Bugün, ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 454 lira 30 kuruşken satışı ise 454 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 739 lira satış fiyatı 744 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 28 Aralık güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.886,31 dolar

Satış: 1.886,50 dolar

Gram

Alış: 454,30 lira

Satış: 454,50 lira

Çeyrek

Alış: 739,57 lira

Satış: 744,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.013,00 lira

Satış: 3.039,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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