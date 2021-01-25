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25 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,852 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 25 Ocak’ta gram altın 439 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...25 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:44
25 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 439,1 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 442,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 439,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 712 lira, Cumhuriyet altını da 2.915 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.852 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün,  Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 438 lira 90 kuruşken satışı ise 439 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 707 lira satış fiyatı 712 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 25 Ocak güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.852,31 dolar

Satış: 1.852,50 dolar

Gram

Alış: 438,90 lira

Satış: 439,10 lira

Çeyrek

Alış: 707,57 lira

Satış: 712,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.887,00 lira

Satış: 2.915,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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