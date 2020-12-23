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23 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...

Altının ons fiyatı, 1,867 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 23 Aralık’ta gram altın 458 liradan satılıyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 10:20
23 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 457,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 458,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.065 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.867 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının mutasyona uğramış yeni türün üzerinde de etkili olduğuna ilişkin açıklamaların altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılandığını söyledi. 

Bugün, ABD'nin kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 458 lira 10 kuruşken satışı ise 458 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 745 lira satış fiyatı 750 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 23 Aralık güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.867,31 dolar

Satış: 1.867,50 dolar

Gram

Alış: 458,10 lira

Satış: 458,30 lira

Çeyrek

Alış: 745,57 lira

Satış: 750,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.033,00 lira

Satış: 3.065,00 lira

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Son Güncelleme: 23.12.2020 11:06
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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