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18 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,881 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 18 Aralık’ta gram altın 468 liradan satılıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 18:26
18 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467,9 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 466,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 467,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.123 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.881 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de cari işlemler hesabı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 467 lira 70 kuruşken satışı ise 467 lira 90 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 760 lira satış fiyatı 765 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 18 Aralık güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.881,31 dolar

Satış: 1.881,50 dolar

Gram

Alış: 467,70 lira

Satış: 467,90 lira

Çeyrek

Alış: 760,57 lira

Satış: 765,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.097,00 lira

Satış: 3.123,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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