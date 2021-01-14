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14 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,841 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 14 Ocak’ta gram altın 440 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...14 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...

14 Ocak 2021 Perşembe 10:13
14 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 440,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 439,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 440,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.942 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.841 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 440 lira 50 kuruşken satışı ise 440 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 715 lira satış fiyatı 720 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Ocak güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.841,31 dolar

Satış: 1.841,50 dolar

Gram

Alış: 430,50 lira

Satış: 440,70 lira

Çeyrek

Alış: 715,57 lira

Satış: 720,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.913,00 lira

Satış: 2.942,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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