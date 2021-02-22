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Yeşilyurt: “Orta düzeyde hissedilen bir kaygı motive edicidir”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Bursa Venüs Kampüs Eğitim Kurumları tarafından organize edilen Kariyer Günleri'nde yer aldı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:50
Yeşilyurt: “Orta düzeyde hissedilen bir kaygı motive edicidir”
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Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Kariyer Günleri’nde UKÜ adına Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Türkiye Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, "Üniversite Sınavına Hazırlığın Püf Noktaları ve Sınav Kaygısıyla Baş Etme" konusunda bilgi verirken, etkinliklerin ikinci gününde ise UKÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Övgü İşbilen Eczacılık Fakültesi hakkında tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında UKÜ’nün tanıtım sunumu da yapıldı.

Yeşilyurt: “Orta düzeyde hissedilen bir kaygı motive edicidir”

Cihan Yeşilyurt, üniversite adaylarının sınava hazırlık konusunda yaptıkları yanlışların sınav kaygısını daha da arttırdığına dikkat çekerek, aslında sınav kaygısının sanılanın aksine kötü bir şey olmadığını, orta düzeyde hissedilen bir kaygının motive edici ve dikkati artırdığını söyledi.

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ölüm kalım savaşı haline getirmenin sınav kaygısını üst düzeye çıkardığını da anımsatan Yeşilyurt, “Kaygıyı azaltmak için beynimize olumlu mesajlar vererek, daha çok olumlu şeyler düşünelim. Hafif bir yürüyüş, komik bir film izleme ya da doğru nefes alıp-vermenin dahi kaygıyı azaltma yönünde olumlu etkisi var” dedi.

UKÜ Eczacılık Fakültesi’nden çift diploma şansı

Yrd. Doç. Dr. Övgü İşbilen ise konuşmasında eczacılık mesleği, eczacılık eğitimi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim olanakları ve alt yapısı hakkında aday öğrencilere bilgi verdi.

UKÜ'nün yurt dışında sağladığı eğitim olanaklarına da dikkat çeken İşbilen, İtalya’daki ‘University of Rome Tor Vergata’ Eczacılık Fakültesi ile UKÜ Eczacılık Fakültesi arasında imzalanan bir çift diploma programı bulunduğunu ve söz konusu programın öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine sağladığı katkılar hakkında da konuştu.

Yrd. Doç. Dr. İşbilen, Fakülte öğrencilerinin, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ve Kıbrıs adasının Avrupa’da temsil edildiği ‘European Pharmacist Student Association’ (EPSA) öğrenci konseyine üye olduklarını belirterek, EPSA kapsamında gerçekleştirdikleri kısa süreli öğrenci değişim programında yer aldıklarını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cihan YeşilyurtBursa Venüs Kampüs Eğitim Kurumları
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