banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Kıb-Tek’i hangi ‘gizli patron’ yönetiyor!
Gönyeli'de kaza, 1 kişi yoğun bakımda
Gönyeli'de kaza, 1 kişi yoğun...
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Acı haber
TMSF neyi bekliyor !
TMSF neyi bekliyor !
“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”
“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”
banner405
Flaş Haber
TMSF neyi bekliyor !
Kapat

Yaşam Uzunluğu Arttıkça Fizyoterapistlere Duyulan İhtiyaç Artmaktadır

LAÜ Akademisyeni Kaygısız, Dünya Fizyoterapistler Günü nedeniyle açıklama yaptı

08 Eylül 2022 Perşembe 16:54
Yaşam Uzunluğu Arttıkça Fizyoterapistlere Duyulan İhtiyaç Artmaktadır

   Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

  “Doktor tarafından tanısı konulmuş hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını düzenleyen ve programı uygulayan biz fizyoterapistler, ortopedi, nöroloji, romatoloji, geriatri, kalp-damar cerrahisi, spor hekimliği, dermatoloji, el cerrahisi, fiziksel tıp,  göğüs hastalıkları, kardiyoloji,  beyin sinir cerrahisi, kadın hastalıkları, onkoloji ve diş hekimliği gibi uzmanlık alanlarından hasta kabul etmekteyiz” diyen Kaygısız, günümüzde yaşam uzunluğunun artmasıyla fizyoterapistlere duyulan ihtiyaç da artmakta olduğunu ifade etti.

  “Yaşlanma” biyolojik, sosyal ve psikolojik boyutları olan, doğumdan başlayıp ölüme kadar görülen, büyüme ve gelişme sürecidir. Yaşlılık süreci ilerleyicidir ve zaman geçtikte kişinin vücut sistemlerinde fonksiyonel yetersizlik ve yaşadığı ortamdaki farklılıklara uyum sağlayamama görülür. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ve sağlık alanında yapılan yenilikler, kişilerin yaşam süresini uzatmış ve yeni bir terim olan “toplumların yaşlanması” bu yüzyılın önemli gelişmelerinden birisi olmuştur” şeklinde açıklamalarda bulunan Kaygısız, “Yaşlanmanın olumlu bir deneyim olması için, sağlıklı kalma, topluma katılma ve güvende olma yaşam süresine eşlik etmelidir” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün, bu bağlamda “aktif yaşlanma” terimini benimsediğini ifade eden Kaygısız açıklamasına şöyle devam etti; Aktif yaşlanma, yaşlanan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için sağlık, sosyal katılım ve güvenlik durumlarını en üst düzeyde tutma sürecidir. "Aktif" kelimesi, yalnızca fiziksel olarak aktif olma veya işgücüne katılma yeteneğini değil, sosyal, ekonomik ve kültürel işlere sürekli katılımı da ifade eder.

Fizyoterapistlerin başlıca rolü, hastanın fiziksel ve fonksiyonel kapasitesini artırmak

   Fizyoterapistler tarafından yürütülen fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının, hastalık ve/veya engellilik durumunda bireyin fonksiyonel kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için yapılan uygulamaların tümü olduğunu belirten Kaygısız, “Global olarak 65 yaş ve üstü nüfus gün geçtikçe artması sağlık uygulamalarının, koruyucu önlemlerin ve rehabilitasyonun gelişmesine neden olmuş ve bu alanda çalışan fizyoterapistlere duyulan ihtiyaç da artmıştır” dedi. Fizyoterapistlerin bu alandaki başlıca rolünün, hastanın fiziksel ve fonksiyonel kapasitesini artırmak olduğunu söyleyen Kaygısız, “Bu amaçla eklem hareket açıklığının, kas gücünün, fonksiyonel mobilitenin değerlendirilmesi ve tedavisi, dayanıklılık, denge ve koordinasyonun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi önemlidir. Ayrıca, ağrı, kas spazmı ve benzeri kas-iskelet sitemi semptomlarına yönelik fizik tedavi ajanlarının uygulanması da fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır. Yaşlı bir birey için gerekli görülen yardımcı cihazların yaşlı kişilere öğretilmesi de fizyoterapistler tarafından önce rehabilitasyon merkezinde başlatılmalı ardından hastanın ortamında eğitim devam etmelidir” şeklinde bilgilendirmeler yaptı.

   “Ülkemizde de sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak, bilimsel temellere dayalı ve etik kurallara bağlı kalarak fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim kadrosu olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz” diyen Kaygısız, dünyada ve ülkemizde mesleği icra eden ve bu mesleğin gelişimine emeği geçen tüm fizyoterapistlerin “8 Eylül Fizyoterapistler Günü” nü, Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak kutlayarak sözlerini tamamladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin’deki GAÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
Mersin’deki GAÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor
Lefke Avrupa Üniversitesi ortak bir çalıştaya imza atıyor
LAÜ Akademisyeni Öke,“İstifleme Davranışının Psikanalitik Kökenleri” konusuna dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Öke,“İstifleme Davranışının Psikanalitik Kökenleri” konusuna dikkat çekti
GAÜ Akademisyeni Güneşer, fermente süt ürünlerinin öneminden bahsetti
GAÜ Akademisyeni Güneşer, fermente süt ürünlerinin öneminden bahsetti
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu “medya, kadına yönelik şiddeti körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu “medya, kadına yönelik şiddeti körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni, Klinik Psikolog Yörük, “ikiz annesi olmak” konusunu değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni, Klinik Psikolog Yörük, “ikiz annesi olmak” konusunu değerlendirdi
LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri alanlarına uzman olarak yetiştiriliyor
LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri alanlarına uzman olarak yetiştiriliyor
GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirecek
GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirecek
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim