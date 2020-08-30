banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.306
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8289
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Warwick’te yüksek lisans yapma fırsatı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Warwick Üniversitesi arasında işbirliği sayesinde adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde Yüksek Lisans derecesi elde etme imkanı ..

30 Ağustos 2020 Pazar 10:44
Warwick’te yüksek lisans yapma fırsatı
banner337
banner351

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği doğrultusunda Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans (MSc) programları 2011 yılından itibaren DAÜ kampüsünde yürütülüyor. The Guardian 2020 üniversiteler sıralamasına göre Warwick Üniversitesi İngiltere’de 9. sırada yer alıyor. Bu programlar adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde Yüksek Lisans derecesi elde etme imkanı sunuyor.

Bu prestijli Yüksek Lisans (MSc) dereceleri DAÜ kampüsünde bir akademik yılda tamamlanabilmektedir. Öğrencilere Yüksek Lisans eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde veya diğer Warwick Üniversitesi merkezlerinde alabilme seçeneği de sunulmaktadır (vize ve yer uygunluğuna tabidir). Sunulan Yüksek Lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması olup, üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diploma ile aynıdır.

Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi

Programa katılan öğrenciler Mühendislik, İşletme, Turizm, Mimarlık ve Bilgi Teknolojileri gibi birçok farklı alanlardan gelmektedir. Öğrenciler dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birinde Yüksek Lisans diploması almanın yanı sıra, iş yaşamında üst düzey yöneticilerden beklenilen pratik bilgi ve becerileri edinme motivasyonu ile eğitimlerine devam etmektedirler.

Bu fırsat hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuruda bulunmak isteyenler, hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arası DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki WMG – DAÜ Ofisi’ni (IE-C-111) veya warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilir veya https://warwick.emu.edu.tr/en/apply/online-application-form web sitesinden online başvuru yapabilir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Warwickte Yüksek Lisans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi: “Öğrencilerin sıkıntılarına çözüm bulunmalı”
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi: “Öğrencilerin sıkıntılarına çözüm bulunmalı”
Kariyer planlamasında İngilizce şart
Kariyer planlamasında İngilizce şart
İşte YKS’de en yüksek puanları alan öğrencilerimiz
İşte YKS’de en yüksek puanları alan öğrencilerimiz
Uzmanlar eşliğinde psiko-sosyal destek
Uzmanlar eşliğinde psiko-sosyal destek
‘Öznel İyi Oluş Psiko-Eğitim’ programı başlıyor
‘Öznel İyi Oluş Psiko-Eğitim’ programı başlıyor
GAÜ’den %75 burslu yatay geçiş fırsatı
GAÜ’den %75 burslu yatay geçiş fırsatı
UKÜ 2 binin üzerinde mezun verdi
UKÜ 2 binin üzerinde mezun verdi
Laboratuvar ortamında tam donanımlı eğitim
Laboratuvar ortamında tam donanımlı eğitim
DAÜ 2020 yılında da dünyanın en etkin üniversiteleri arasında
DAÜ 2020 yılında da dünyanın en etkin üniversiteleri arasında
GAÜ’den yenidünya düzenine hazırlık için büyük adım
GAÜ’den yenidünya düzenine hazırlık için büyük adım

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim