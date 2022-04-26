Ünlü psikolog Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ’de seminer verdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katılan ünlü psikolog Gökhan Çınar GAÜ’de seminer verdi.

Başarılı isimler ile akademik hayatına devam eden GAÜ’nün kadrosuna aldığı isimlerden olan ünlü Uzm. Klinik Psikolog, yapımcı ve yazar Gökhan Çınar, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde seminer verdi. Gerçekleşen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

GAÜ Medya biriminin gerçekleştirdiği röportajda mikrofonlara açıklamalarda bulunan Çınar, “Burada olmaktan çok mutluyum, öğrenciler her seferinde büyük bir ilgi ile beni karşılıyor. Öğrencilerle fikir alışverişi yaptığımda en çok aslında sahadan bilgi istekleri oldu. Ağırlıklı olarak seminer derslerinde alanın içinden bahsediyoruz. Vaka çalışmaları, insan insana telepatik ilişkilerin süreçleri anlatıyorum ve terapi odası ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplıyorum. Öğrencilerin alana ilgisinden dolayı oldukça mutluyum” dedi.