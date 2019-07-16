UKÜ’nün ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya, 19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı’nın 24 – 25 Ekim 2019’da gerçekleştirileceğini kaydetti. Kaya, konferansta üniversite bünyesinde bulunan akademisyenlerin organizasyon komitesinde yer alacığını ifade ederek, konferansın onursal başkanlığını UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin, başkanlığını ise kendisinin yapacağını açıkladı. Konferansa Türkiye’deki e-devlet çalışmalarında büyük rol oynayan ve bu alanda çalışan Prof. Dr. Mete Yıldız’ın da yer alacağını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Kaya, teknolojinin gelişmesinden dolayı işlemlerin otomasyona bağlanarak süreçlerin dijitalleştiğine dikkat çekerek, bu zaman yarışında kamu kuruluşlarında, özel şirketlerde ya da eğitim kurumlarda kullanılan sistemlerin sürekli yenilendiğini kaydetti. Bu nedenle dijitalleşmeye uyum sağlayan ve kendilerini geliştirebilen ülkelerin zaman tasarrufu, yapılan işlemlerin hızlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik yönünden avantaj sağladığını belirten Kaya, daha ileri aşamalarda ise elektronik oylama ve mobil devlet gibi hem kurumların işleyişini hem de vatandaşların karar verme süreçlerine katılımının maksimum düzeye çıkabileceğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Kaya, konferansın güncel e-devlet konseptleri, dijital hükümetlere karşı olan tehlikeler, dijital demokrasi ve e-katılımcılık gibi alanlarında çalışan akademisyenler, doktora öğrencileri, profesyonel danışman ve bürokratların katılımı ile gerçekleşeceğini aktararak, konferansa kabul alan bildirilerin ise Web of Science Konferans Bildirileri’nde taranacağını açıkladı.

Konferansın ülkemiz açısından dijital hükümet alanında bilgi sermayesinin artmasına yardımcı olacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Kaya, gerçekleşecek olan konferansta dijital hükümetin ekonomik katkısını da değerlendireceklerine dikkat çekti. Kaya, konferansta ayrıca dijital hükümetle ilgili yasal mevzuat çalışmalarının ve büyük veri ekseninde potansiyel gelişim alanlarının da inceleneceğini ekledi.