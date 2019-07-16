UKÜ’nün ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde “19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı” düzenleniyor.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya, 19. Avrupa Dijital Hükümet Konferansı’nın 24 – 25 Ekim 2019’da gerçekleştirileceğini kaydetti. Kaya, konferansta üniversite bünyesinde bulunan akademisyenlerin organizasyon komitesinde yer alacığını ifade ederek, konferansın onursal başkanlığını UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin, başkanlığını ise kendisinin yapacağını açıkladı. Konferansa Türkiye’deki e-devlet çalışmalarında büyük rol oynayan ve bu alanda çalışan Prof. Dr. Mete Yıldız’ın da yer alacağını belirtti.
Yrd. Doç. Dr. Kaya, konferansın güncel e-devlet konseptleri, dijital hükümetlere karşı olan tehlikeler, dijital demokrasi ve e-katılımcılık gibi alanlarında çalışan akademisyenler, doktora öğrencileri, profesyonel danışman ve bürokratların katılımı ile gerçekleşeceğini aktararak, konferansa kabul alan bildirilerin ise Web of Science Konferans Bildirileri’nde taranacağını açıkladı.
Konferansın ülkemiz açısından dijital hükümet alanında bilgi sermayesinin artmasına yardımcı olacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Kaya, gerçekleşecek olan konferansta dijital hükümetin ekonomik katkısını da değerlendireceklerine dikkat çekti. Kaya, konferansta ayrıca dijital hükümetle ilgili yasal mevzuat çalışmalarının ve büyük veri ekseninde potansiyel gelişim alanlarının da inceleneceğini ekledi.