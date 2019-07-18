UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü’nün işbirliğinde sınav döneminde sınıflarda ve kütüphanede kalan 1000 adetten fazla plastik şişe ve atıklar toplanarak, geri dönüşüm kutularına atıldı.
UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü 2006 yılından bu yana çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak; plastik şişe, kıyafet ve kâğıt geri dönüşüm projelerine destek veriyor. Aynı zamanda plastik kapak toplayarak engelliler için sandalye alımı da gerçekleştiren Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü, bu yıl da gerek plastik şişe gerekse de kâğıt toplayarak, bu ürünlerin geri dönüşümü için katkıda bulundu.
Gülten Sala Lay, Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü olarak amaçlarının farkındalık yaratarak, çevresel sorunlara dikkat çekmek olduğunu belirterek, geri dönülmez çevresel sorunlara dur demek için her bireyin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine inandığını kaydetti.
UKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi ve kulüp üyesi Aslı Kurnaz ise etkinliklerinin amacının çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, plastik, kâğıt, cam gibi doğaya kalıcı zarar verebilecek her türlü atıkları toplayarak geri dönüşüm kutularına attıklarını açıkladı.