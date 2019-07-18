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UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü’nün işbirliğinde sınav döneminde sınıflarda ve kütüphanede kalan 1000 adetten fazla plastik şişe ve atıklar toplanarak, geri dönüşüm kutularına atıldı.

UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü 2006 yılından bu yana çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak; plastik şişe, kıyafet ve kâğıt geri dönüşüm projelerine destek veriyor. Aynı zamanda plastik kapak toplayarak engelliler için sandalye alımı da gerçekleştiren Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Kulübü, bu yıl da gerek plastik şişe gerekse de kâğıt toplayarak, bu ürünlerin geri dönüşümü için katkıda bulundu.

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UKÜ Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, Dünya Doğayı Koruma Vakfı ( WWF) tarafından hazırlanan raporda Akdeniz’in giderek plastik bir çöplüğe dönüştüğünü ve Akdeniz’e her yıl ortalama 600 bin ton çöp atıldığına dikkat çekti. Atılan bu çöplerle denize dakikada 33.800 plastik şişe atılmasına eş değer olduğuna dikkat çeken Lay, “Çevremiz maalesef her geçen gün daha da kirleniyor, kentleşmenin artması ve tüketim toplumuna geçiş çevre kirliliğini daha da fazla artırmaktadır” dedi.

Gülten Sala Lay, Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü olarak amaçlarının farkındalık yaratarak, çevresel sorunlara dikkat çekmek olduğunu belirterek, geri dönülmez çevresel sorunlara dur demek için her bireyin bu konuda sorumluluk alması gerektiğine inandığını kaydetti.

UKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi ve kulüp üyesi Aslı Kurnaz ise etkinliklerinin amacının çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, plastik, kâğıt, cam gibi doğaya kalıcı zarar verebilecek her türlü atıkları toplayarak geri dönüşüm kutularına attıklarını açıkladı.

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Ukü
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