banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235
Ünlü iş adamı: Erdinç Küçükuncular çıktı!
ÜNLÜ İŞ ADAMI: ERDİNÇ KÜÇÜKUNCULAR...
Lefkoşa'da hastanede intihar!
LEFKOŞA'DA HASTANEDE İNTİHAR!
KKTC’de izinsiz bulunan 2 kişi tespit edildi
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da hırsızlık: 1 tutuklu
ERCAN'DA HIRSIZLIK
banner306

UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor

UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:00
UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor

Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Akademisi şehir tanıtım turları ve kültürel etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Rusya, Belarus, Polonya, Türkiye, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Kazakistan ve Kırgızistan’dan her yaş grubundan 250’yi aşkın misafir öğrencinin katıldığı akademide, İngilizce dil kursları yanı sıra öğrenciler sosyal ve kültürel aktivitelerle yazın keyfini çıkarma şansı da yakalıyorlar.

banner317
Yaz Akademisi Koordinatörü Ece Işılay Şık uluslararası yaz akademisine katılan konuk öğrencilerin ilk hafta Lefkoşa’da Girne Kapısı, Selimiye Camii, Büyük Han ve Dereboyu’nu ziyaret ettiklerini belirterek, ayrıca Girne’de Girne Limanı ile Girne Kalesi yanı sıra yat turu etkinliğine, Mağusa’da Surlar İçi, İskele Plajı ve Aqua Park etkinliğine, Karpaz Bölgesi’nde kültürel geziye ve son olarak da Güzelyurt’a düzenlenen gezide Güzelyurt festivaline katılım gösterdiklerini kaydetti. Öğrencilerin düzenlenen kültürel turlar ve turistik festivallere katılma fırsatı yakaladıklarını da dile getiren Yaz Akademisi Koordinatörü Şık, bu sayede konuk öğrencilerin ülkenin kültür yapısı hakkında da bilgi edindiklerini ifade etti.

Ece Işılay Şık, “Uluslararası yaz akademimizin eğitim-öğretim hedefinin yanı sıra programımızı kültürel ve tarihsel gezilerimizle renklendiriyoruz” diyerek, çeşitli ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerin hem üniversitenin faaliyetlerinden hem de KKTC’nin eşsiz güzelliklerinden faydalandıklarını açıkladı. UKÜ ailesi olarak misyonlarının öğrencilerin iyi bir ingilizce eğitim almaları ve güzel anılar biriktirerek akademiyi tamamlamaları olduğuna dikkat çeken Şık, “Uluslararası yaz akademisi olarak amacımız gelen öğrencilerimizin hayatlarına dokunabilmektir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor
UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı
GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor
GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor
GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor
GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor
GAÜ masa tenisi takımı, GAÜ’yü İtalya’da temsil ediyor
GAÜ masa tenisi takımı, GAÜ’yü İtalya’da temsil ediyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim