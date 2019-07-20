UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor

Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Akademisi şehir tanıtım turları ve kültürel etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Rusya, Belarus, Polonya, Türkiye, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Kazakistan ve Kırgızistan’dan her yaş grubundan 250’yi aşkın misafir öğrencinin katıldığı akademide, İngilizce dil kursları yanı sıra öğrenciler sosyal ve kültürel aktivitelerle yazın keyfini çıkarma şansı da yakalıyorlar.
Ece Işılay Şık, “Uluslararası yaz akademimizin eğitim-öğretim hedefinin yanı sıra programımızı kültürel ve tarihsel gezilerimizle renklendiriyoruz” diyerek, çeşitli ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerin hem üniversitenin faaliyetlerinden hem de KKTC’nin eşsiz güzelliklerinden faydalandıklarını açıkladı. UKÜ ailesi olarak misyonlarının öğrencilerin iyi bir ingilizce eğitim almaları ve güzel anılar biriktirerek akademiyi tamamlamaları olduğuna dikkat çeken Şık, “Uluslararası yaz akademisi olarak amacımız gelen öğrencilerimizin hayatlarına dokunabilmektir” şeklinde konuştu.