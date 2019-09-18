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UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi 2019-2020 akademik yılı kursları başlıyor

UKÜ-SEM çeşitli alanlardaki yeni eğitim programları ile 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemine hazır.

UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi 2019-2020 akademik yılı kursları başlıyor

UKÜ-SEM çeşitli alanlardaki yeni eğitim programları ile 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemine hazır.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi 2019-2020 akademik yılı kursları başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UKÜ-SEM) çeşitli alanlardaki yeni eğitim programları ile 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemine hazır.

Yılı Bahar Dönemi kurslarını başarıyla tamamladıklarına dikkat çekerek, yeni dönemde açılacak olan kurslar hakkında detaylı bilgi verdi.

UKÜSEM tarafından düzenlenen eğitim programlarının çeşitli alanlarda özel sektöre, kamuya ve topluma hizmet verdiğini hatırlatan Doç. Dr. Adalıer, dönemlik İngilizce, Osmanlıca, Fransızca, İspanyolca, Yunanca, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Denetçi Eğitimi, Profesyonel Barista Eğitimi, Etkili İletişim Becerileri Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, NVivo, SPSS, AutoCAD, ideCAD, Photoshop ve Uygulamalı Ağ Güvenliği sertifika programlarının açılacağını kaydetti.

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Doç. Dr. Ahmet Adalıer, yeni açılacak sertifika programları yanı sıra dönem içerisinde de kısa süreli sertifika programlarının olacağının altını çizdi.

UKÜSEM’in alanında uzman ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olduğunu açıklayan Doç. Dr. Adalıer, Merkez olarak toplumun sürekli eğitim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Ahmet Adalıer, UKÜSEM olarak düzenledikleri sertifika programları ile bireylerin hızla değişen dünya koşullarında başarıya ulaşmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

UKÜSEM tarafından düzenlenecek sertifika programları konusunda detaylı bilgi almak isteyenler, 671 1111 (dahili 2301) numaralı telefondan ve/veya ukusem@ciu.edu.tr elektronik posta adresinden merkeze ulaşabilirler.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi 2019-2020 Akademik Yılı
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