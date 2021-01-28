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UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri medya planlarını sektör temsilcilerine anlattılar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, seçmiş oldukları bir ürün veya hizmet için hazırladıkları özgün medya planlarını Kuzey Kıbrıs'ta başarılı işlere imza atmış farklı alanlarda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine sunmaya devam ediyorlar.

28 Ocak 2021 Perşembe 15:15
UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri medya planlarını sektör temsilcilerine anlattılar
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UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip E. Erdil danışmanlığında verilen “Medya Planlaması” dersi çerçevesinde öğrenciler tarafından bireysel olarak hazırlanan medya planları bu yıl DesignLab Marketing/Advertising ve Level İstanbul Direktörü Uraz Şentürk’ün değerlendirmesine sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Erdil, Covid-19 tedbirleri nedeniyle sunumların çevrim içi olarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Öğrenciler söz konusu etkinlik kapsamında derslerde kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirme fırsatı yakaladılar” dedi.

Hazırlanan projeler kapsamında hem görsellerin hem de planlama olarak fikirlerin sektör temsilcileri ile paylaşıldığını söyleyen Erdil, sektör temsilcilerinin de projeler hakkında verdikleri geri bildirimlerin öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından faydalı olduğunu aktardı.

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Yrd. Doç. Dr. Erdil, sektörün önde gelen isimleri ile sektör adaylarını buluşturma amacıyla söz konusu çalışmayı başlattıklarına dikkat çekerek, geleceğin medya uzmanları için bu yöndeki iş birliklerinin faydalı olduğunu kaydetti.

Ülkenin önde gelen dijital reklam ajanslarından DesignLab Marketing Direktörü Uraz Şentürk profesyonel sosyal medya yönetimi/pazarlaması, WEB yazılımı, tanıtım çekimleri, SEO & Google çalışmaları ve kurumsal danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek, amaçlarının yerli ve yabancı firmaların dijital dünyada kendilerini geliştirmeleri yanı sıra doğru strateji ve içerik yönetimiyle hedef kitlelerine ulaşımlarını sağlamak olduğunu söyledi.

“Öğrencilerin sektör ile iç içe olması kariyerlerinin yapılanmasında önemli katkı sağlayacak”

Öğrenciler ile gerçekleştirdikleri bu çalışmadan memnun olduklarını ifade eden Şentürk, “Öğrencilerin sektör ile iç içe olması, işleyiş yapısını ve detaylarını gözlemleme fırsatı bulması kariyerlerinin yapılanmasında çok önemli katkı sağlayacaktır. Bizler öğrencilerle ne kadar çok iş birliği halinde olursak onların mezun olduktan sonra atacakları adımlarının o denli güçlü olmasını sağlarız” dedi.

Şentürk, öğrencilerle bir araya gelmekten keyif aldığını da ifade ederek, “Etkinliklere aktif katılım göstermeye çalışıyoruz. UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bu tür yararlı organizasyonlar gerçekleştirdikleri için tebrik ederim” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler Bölümü
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