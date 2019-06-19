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UKÜ Özel Yetenek Sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi

UKÜ Özel Yetenek Sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:51
UKÜ Özel Yetenek Sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi öğrenci alımı için iki alanda Özel Yetenek Sınavı yoğun katılımla gerçekleşti.

KKTC liselerinden geçmiş yıllarda mezun olmuş veya bu yıl mezun olacak KKTC ve TC vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere %100, %75 ve %50 oranlarında burs alma hakkı sağlandı.

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Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi’nde iki farklı bölüme yönelik gerçekleştirilen Özel Yetenek Çizim Sınavı, Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi’nde yapıldı. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü için İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Metin Çolak ve Öğretim Görevlisi Cemal Sobutay gözetiminde öğrenciler iki aşamalı çizim sınavı ile değerlendirildi. Sınavın ilk aşmasında öğrencilerin görsel yetenekleri, ikinci aşamasında ise hayal edebilme yetenekleri keşfedilmeye çalışıldı. İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı’nda jüri başkanlığını Doç. Dr. Metin Çolak’ın yaptığı jüri tarafından değerlendirildi. 

Grafik Tasarım Bölümü için yapılan çizim sınavı ise Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Songür Dağ, Prof. Dr. Vüsal Bağırov, Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gökaşan ve Araştırma Görevlisi Ali Katırcı tarafından yapıldı. Değerlendirme desen sınavı. imgesel çizim sınavı ve  mülakat olarak üç aşama şeklinde gerçekleşti.

KKTC’nin ilk ve tek entegre spor kompleksi CIU Arena’da gerçekleştirilen Parkur Sınavı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından yapıldı. Parkur Sınavı iki aşama olarak gerçekleştirildi. BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol’un başkanlık yaptığı jüri, öğrencileri koordinasyon testi, mülakat ve sporcu özgeçmişi ile değerlendirdi. 

UKÜ tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavı’na katılan aday öğrenciler 671 11 11 numaralı telefondan 2073 ya da 2083 dâhili hatlardan veya üniversitenin www.ciu.edu.tr web adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ özel Yetenek Sınavı
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