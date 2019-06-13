UKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından başarılı öğrencilere sertifika verildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerini “Başarıya özendirmek” için Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından Şeref ve Yüksek Şeref belgeleri düzenlenen tören ile verildi.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, erişmek istediği hedefi olmayanların çalışmaktan da zevk alamayacağını belirterek, öğrencilere sadece diplomayla değil, kendilerini geliştirerek, çevrelerinde fark yaratmalarını tavsiye etti. Prof. Dr. Yalın, öğrencilere fark yaratmaları için akademik başarının yanı sıra aynı zamanda iyi oldukları alanları da tespit etmelerini ve onlara yoğunlaşmaları gerektiğini hatırlatarak, bu sayede sosyal ve profesyonel yaşamlarında da başarıya ulaşabileceklerini kaydetti.



UKÜ Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri ise öğrencilere karşılaşılan zorlukların ne kadar büyük olursa olsun, bunların üstesinden gelmenin de o kadar gurur verici olacağını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Nuri, etkinliğin öğrenci başarısını özendirerek arttırmak amacıyla düzenlendiğini ve geleneksel hale getirmek için bu tür organizasyonları ileriki yıllarda da devam ettireceklerini bildirdi.