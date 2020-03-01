Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri kent tanıtım turları ile başladı.

Yeni kayıtlı öğrenciler için düzenlenen kent tanıtım günleri kapsamında öğrencilerin hem üniversite yerleşkesinin bulunduğu başkent Lefkoşa’yı hem de genel olarak Kuzey Kıbrıs’ı tanımaları amaçlanıyor.

Oryantasyon günleri çerçevesinde Lefkoşa ile başlatılan şehir turu etkinliklerinde, surlar içi bölgesi, Büyük Han, Derviş Paşa Konağı gibi tarihi yerler ziyaret edildi.

ÖGDM tarafından düzenlenen kent tanıtım turları kapsamında Kıbrıs kültürü hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, Kıbrıs tarihine ait eserleri de yerinde inceleme fırsatı yakaladılar.

Oryantasyon günleri kapsamında düzenlenen şehir turu etkinliklerinde öğrencilere Lefkoşa sonrasında Girne şehri tanıtıldı.

Farklı ülkelerden UKÜ’yü tercih eden öğrencilerin üniversiteyi tanıması ve uyum sağlaması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen “Oryantasyon Günleri” kapsamında organize edilen Girne gezisinde, UKÜ’lü öğrenciler Girne Kordonboyu, Girne Kalesi ve içerisinde yer alan Batık Gemi Müzesi’ni görme şansı yakaladılar.

Oryantasyon Günleri kapsamında Lefkoşa ve Girne şehir turları sonrasında, Gazimağusa kentine yönelik şehir turu düzenlenecek.

Öğrenciler, şehir turlarının yanı sıra kampüs içerisinde gerçekleşecek Öğrenci Kulüpleri Şenliği ile üniversite bünyesinde yer alan kulüp ve sosyal faaliyetler hakkında da bilgilendirilecekler.

Öğrenci karşılamaları ile başlayan UKÜ Oryantasyon Günleri, kültürel şehir turları, üniversite olanaklarının tanıtımı ve eğlenceli etkinliklerinden oluşuyor.