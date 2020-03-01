banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
317.534
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0063
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

UKÜ oryantasyon günleri

UKÜ oryantasyon günleri kent tanıtım turlarıyla başladı

UKÜ oryantasyon günleri

UKÜ oryantasyon günleri kent tanıtım turlarıyla başladı

01 Mart 2020 Pazar 09:15
UKÜ oryantasyon günleri
banner337

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri kent tanıtım turları ile başladı.

Yeni kayıtlı öğrenciler için düzenlenen kent tanıtım günleri kapsamında öğrencilerin hem üniversite yerleşkesinin bulunduğu başkent Lefkoşa’yı hem de genel olarak Kuzey Kıbrıs’ı tanımaları amaçlanıyor.

Oryantasyon günleri çerçevesinde Lefkoşa ile başlatılan şehir turu etkinliklerinde, surlar içi bölgesi, Büyük Han, Derviş Paşa Konağı gibi tarihi yerler ziyaret edildi.

ÖGDM tarafından düzenlenen kent tanıtım turları kapsamında Kıbrıs kültürü hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, Kıbrıs tarihine ait eserleri de yerinde inceleme fırsatı yakaladılar.

banner317
Oryantasyon günleri kapsamında düzenlenen şehir turu etkinliklerinde öğrencilere Lefkoşa sonrasında Girne şehri tanıtıldı.

Farklı ülkelerden UKÜ’yü tercih eden öğrencilerin üniversiteyi tanıması ve uyum sağlaması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen “Oryantasyon Günleri” kapsamında organize edilen Girne gezisinde, UKÜ’lü öğrenciler Girne Kordonboyu, Girne Kalesi ve içerisinde yer alan Batık Gemi Müzesi’ni görme şansı yakaladılar.

Oryantasyon Günleri kapsamında Lefkoşa ve Girne şehir turları sonrasında, Gazimağusa kentine yönelik şehir turu düzenlenecek.

Öğrenciler, şehir turlarının yanı sıra kampüs içerisinde gerçekleşecek Öğrenci Kulüpleri Şenliği ile üniversite bünyesinde yer alan kulüp ve sosyal faaliyetler hakkında da bilgilendirilecekler.

Öğrenci karşılamaları ile başlayan UKÜ Oryantasyon Günleri, kültürel şehir turları, üniversite olanaklarının tanıtımı ve eğlenceli etkinliklerinden oluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ Oryantasyon Günleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Diş Hekimliği fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açılıyor
DAÜ Diş Hekimliği fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açılıyor
Renk büyük bir güçtür
Renk büyük bir güçtür
DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı
DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı
Final Üniversitesi’nden Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması
Final Üniversitesi’nden Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması
GAÜ pedagojik formasyon için, son başvuru 20 Şubat
GAÜ pedagojik formasyon için, son başvuru 20 Şubat
UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı’na öğrenci kabulleri başladı
UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı’na öğrenci kabulleri başladı
LAÜ Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Ol Mesajı
LAÜ Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Ol Mesajı
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları İçin Son Başvuru 20 Şubat
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları İçin Son Başvuru 20 Şubat
GAÜ tenis takımı birincilikte
GAÜ tenis takımı birincilikte
DAÜ, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programını Lefkoşa’da da açıyor
DAÜ, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programını Lefkoşa’da da açıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim