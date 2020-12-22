UKÜ KPUAL faaliyet alanlarını genişletti

Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Somer, UKÜ KPUAL’ın, toplumsal akıl sağlığı hizmetlerine ilk olarak 20 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 Psikolojik İlk Yardım Hattı (COVID-PİYH) projesi ile başladığını anımsatarak, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı öğrencileriyle birlikte pandemi sürecinden psikolojik açıdan olumsuz etkilenen bireylere danışmanlık ve destek hizmetinde bulunduklarını kaydetti.

COVID-19 yanı sıra farklı sebeplerle psikolojik destek arayışında olanlara hizmet verilecek

ekibinin COVID-19 Psikolojik İlk Yardım Hattı’nın yanı sıra çeşitli sebeplerle psikolojik destek arayışında olan bireylere hizmet verme amacıyla çalışma alanlarını genişlettiklerine dikkat çeken Somer, KPUAL çatısı altında sunulan hizmetler çerçevesinde süper vizyon eşliğinde klinik değerlendirme, test uygulamaları (kişilik testleri, psikolojik değerlendirme ölçümleri vb.) ve psikolojik sağlık alanında danışma ile destek ihtiyacı içerisinde olan tüm yetişkin bireylerin psikolojik destek alabilecekleri bilgisini verdi.

Prof. Dr. Somer, söz konusu hizmetlerden yararlanabilmek için KPUAL Psikolojik Destek Hattı’na hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında 0548 858 96 30 ve 0548 858 9638 telefon numaraları ile [email protected] e-posta adresi üzerinden ulaşılabileceğini açıkladı.

KPUAL kapsamında sunulan hizmetler için herhangi bir ücret talep edilmediğini de kaydeden Somer, tüm çalışmaların gizlilik prensibi ve uzmanlık bilgisiyle yürütüldüğünü de aktardı.