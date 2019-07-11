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UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi ‘Kıbrıs Sorunu’na Kişisel bir Bakış’ konulu seminer düzenledi

UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi ‘Kıbrıs Sorunu’na Kişisel bir Bakış’ konulu seminer düzenledi

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:42
UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi ‘Kıbrıs Sorunu’na Kişisel bir Bakış’ konulu seminer düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (CYPMED) ‘Kıbrıs Sorunu’na Kişisel bir Bakış’ konulu seminer düzenledi.

Semineri CYPMED’in konuğu olarak, tarihçi ve edebiyatçı Chrysostomos Pericleous verdi. Kıbrıs sorunu ve Annan Planı referandumu üzerine birçok makalesi yanında şiir kitapları da bulunan Pericleous, seminere Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimini ve bu konudaki farklı bakış açılarını anlatarak başladı.

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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar’ın iç içe yaşadığı 1940’lı ve 50’li yıllarda, çok kültürlü bir ortamda geçen çocukluk yıllarında, sıklıkla iki toplumdan insanlar arasındaki sıkı dostluk bağlarına şahit olduğunu anlatan Pericleous, Kıbrıslı Türklerle kurduğu ilişkiler sayesinde Kıbrıs Sorunu’na daha objektif bir bakış açısı geliştirebildiğini söyledi.

Türkçe’ye de çevrilen Kıbrıs Referandumu isimli kitabın yazarı olan Pericleous, seminerde ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinin müzakere süreci üzerindeki etkilerini de anlattı. Annan Planı Referandumu’nun bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Pericleous, “Referandum adanın yeniden birleştirilmesi açısından kaçırılmış büyük bir fırsattı” dedi. Pericleous konuşmasında ayrıca, 1999 Helsinki, 2003 Kopenhag ve 2004 Bürgenstock sürecinde Kıbrıs sorununa taraf olan aktörlerin aldıkları pozisyonları, bu sırada Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan üçgeninde yaşanan dönüşümlere işaret ederek, tüm bu unsurların referandumdaki başarısızlıkta oynadığı rolü de detaylarıyla anlattı.

UKÜ öğretim üyeleri yanı sıra çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen seminer, soru cevap bölümüyle son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Seminer
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