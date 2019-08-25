UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 99. sayısı yayımlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) üç ayda bir çıkan folklor/edebiyat dergisinin 99. Ağustos sayısı, 14 makale ve üç kitap eleştiri/tanıtım yazısıyla yayımlandı.

Dergi Editörü Prof. Dr. Metin Karadağ, basılı ve elektronik nüshaları ile Dergipark, Scopus, Ebsco gibi saygın 40’ın üzerindeki indekste yer alan derginin Kasım ayında yayımlanacak özel sayısının Halkbilimi alanında evrensel bir üne sahip olan Prof. Dr. İlhan Başgöz adına hazırlandığını açıkladı.

Prof. Dr. Karadağ, 99. sayıda Prof. Dr. Dilek Batislam’ın Divan Şiirinde Toprak ve Toprakla İlgili Unsurların Kullanımı; Doç. Dr. Mehmet Emin Bars’ın Sanal Dünyada Halk Mizahının Gülen/Güldüren Yüzü: Siyasi Fıkralar; Doç. Dr. Erol Gülüm’ün Geleneksel Kültür, Medya Müzeciliği ve YouTube; Prof. Dr. Derya Yaylı/ Hatice Altun Alkan’ın Rica Ediminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler Tarafından Kullanımları; Doç. Dr. Abdurrahman Kolcu’nun Dişi Kurdun Rüyaları ve İnfaza Çağrı Adlı Romanlarda Birey-Toplum Çatışması; Doç. Dr. Fikret Yıldırım’ın Yeni Uygurca ve Yeni Uygurca Sözlükler; Prof. Dr. Duru Güngör’ün Breath, Motion and Time: Narrative Techniques in Representational Chinese Handscroll Painting; Doç. Dr. Zhazira Otyzbay’ın Çağdaş Tuva Yazılı Edebiyatının Gelişimi başlıklarında araştırmaların yer aldığını belirtti.

Derginin bilim çevrelerindeki saygınlığının giderek arttığını da ifade eden Karadağ, hedeflerinin Web of Science (WoS) indekslerine girmek olduğunu belirtti.

Evrensel platformda akademisyenlerin dergiye yoğun ilgi gösterdiklerini de aktaran Karadağ, 2019 yılı sayılarının makale kontenjanlarının tümüyle, 2020 yılının da büyük ölçüde dolduğunu ekledi.

Prof. Dr. Karadağ, UKÜ yönetiminin tümüyle karşılıksız olarak sürdürdüğü bu çalışmayla hem KKTC hem de Türk akademik dünyası için önemli bir işlev üstlenmiş olduğunu kaydetti.