UKÜ Folklor/Edebiyat Dergisi’nin 99. sayısı yayımlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) üç ayda bir çıkan folklor/edebiyat dergisinin 99. Ağustos sayısı, 14 makale ve üç kitap eleştiri/tanıtım yazısıyla yayımlandı.
Dergi Editörü Prof. Dr. Metin Karadağ, basılı ve elektronik nüshaları ile Dergipark, Scopus, Ebsco gibi saygın 40’ın üzerindeki indekste yer alan derginin Kasım ayında yayımlanacak özel sayısının Halkbilimi alanında evrensel bir üne sahip olan Prof. Dr. İlhan Başgöz adına hazırlandığını açıkladı.
Derginin bilim çevrelerindeki saygınlığının giderek arttığını da ifade eden Karadağ, hedeflerinin Web of Science (WoS) indekslerine girmek olduğunu belirtti.
Evrensel platformda akademisyenlerin dergiye yoğun ilgi gösterdiklerini de aktaran Karadağ, 2019 yılı sayılarının makale kontenjanlarının tümüyle, 2020 yılının da büyük ölçüde dolduğunu ekledi.
Prof. Dr. Karadağ, UKÜ yönetiminin tümüyle karşılıksız olarak sürdürdüğü bu çalışmayla hem KKTC hem de Türk akademik dünyası için önemli bir işlev üstlenmiş olduğunu kaydetti.