banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLILARI 3 GÜN TUTUKLU
Kaçak Shazad 2 gün tutuklu
KAÇAK SHAZAD 2 GÜN TUTUKLU
Polise rüşvet teklif etti, tutuklandı
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ, TUTUKLANDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı KKTC’den kanunsuz çıkış yapan 6 Bangladeşliyi teknede  tespit etti
ÜLKEDEN KANUNSUZ ÇIKIŞ!
banner307
Flaş Haber
Genç kız canına kıydı
Kapat

UKÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dönem boyunca gerçekleştirdikleri topluma hizmet projeleri tanıtıldı

UKÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dönem boyunca gerçekleştirdikleri topluma hizmet projeleri tanıtıldı

16 Haziran 2019 Pazar 10:30
UKÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dönem boyunca gerçekleştirdikleri topluma hizmet projeleri tanıtıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında üretilen sosyal sorumluluk projelerinin tanıtım sunumları yapıldı.

banner317
Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yürütücüsü Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, ders kapsamında öğrencilerin gruplar halinde seçtikleri kurum veya kuruluşlara hizmet verdiklerini açıkladı. Özdemir, bahar dönemi boyunca hazırlanan projelerin amacının öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilinci yaratmak, özgüvenlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve özdenetim duygusunu geliştirmek olduğunu kaydetti. Toplumun farklı katmanlarında yaşanan problemleri belirlemek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, belirlenen bu problemlerin öğrenciler tarafından çözüme ulaştırılması açısından da önemli olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özdemir, öğrencilerin eğitimleri süresince bu tür aktivitelerde yer alarak başarılı sonuçlar almalarının meslek hayatlarında daha fazlasını başarabileceklerinin ön teminatı olduğuna inandığını da kaydetti.

Etkinlikte, “Kanser ve Lösemili Çocuklara Yaşam Motivesyonu Sağlamak”, “Engelsiz Yaşam”, “Kadın Sığınma Evi’nde Yer Alan Kişilerle Aktivite Yapma”, “Vahşi Yaşam Farkındalığı ve Okul Öncesinde Çevre”, “Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Eğitsel Faaliyetler”, “Evrensel Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirme”, “Kuşları Koruma Programına Destek” gibi konular işlendi. Etkinlikte ayrıca Kıbrıs’ın doğal ve yerel güzelliklerini tanıtan bir de web sitesi yapılarak site hakkında da bilgi verildi. Öğrenciler projeler kapsamında çeşitli aktiviteler ve düzenlenen kermesle elde edilen maddi geliri yardımda bulanarak, 15’ten fazla faklı projeye imza attılar.

Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Öğrencisi Nebil Ulca projeler sayesinde insanların mutlu olduklarını gözlemlediklerini belirterek, ders kapsamında da çevrelerini inceleyebilme ve toplumsal sorunları keşfetme gibi konularda nasıl katkı koyabileceklerini öğrendiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Eğitim Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ havacılık alanında, AFA ile yaptığı anlaşma ile yükselmeye devam ediyor
GAÜ havacılık alanında, AFA ile yaptığı anlaşma ile yükselmeye devam ediyor
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi önemli isimleri ağırladı
DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi önemli isimleri ağırladı
DAÜ ACM öğrenci topluluğu Harvard’dan Dr. Hasan Sarı’yı ağırladı
DAÜ ACM öğrenci topluluğu Harvard’dan Dr. Hasan Sarı’yı ağırladı
DAÜ, Bahar Festivali kapsamında birçok önemli konuğu öğrenciler ile buluşturdu
DAÜ, Bahar Festivali kapsamında birçok önemli konuğu öğrenciler ile buluşturdu
DAÜ-BTYO Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti
DAÜ-BTYO Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti
DAÜ, Cittaslow danışmanlığı alanında öncü
DAÜ, Cittaslow danışmanlığı alanında öncü
UKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından başarılı öğrencilere sertifika verildi
UKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından başarılı öğrencilere sertifika verildi
GAÜ Denizcilik öğrencileri mezun oldukları liseleri ziyaret ederek, öğrencilere üniversite hayatını anlattı
GAÜ Denizcilik öğrencileri mezun oldukları liseleri ziyaret ederek, öğrencilere üniversite hayatını anlattı
DAÜ Turizm Fakültesi 7. kez eğitim ve kültür gezisinde
DAÜ Turizm Fakültesi 7. kez eğitim ve kültür gezisinde
DAÜ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yaptı
DAÜ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim