UKÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dönem boyunca gerçekleştirdikleri topluma hizmet projeleri tanıtıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında üretilen sosyal sorumluluk projelerinin tanıtım sunumları yapıldı.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yürütücüsü Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, ders kapsamında öğrencilerin gruplar halinde seçtikleri kurum veya kuruluşlara hizmet verdiklerini açıkladı. Özdemir, bahar dönemi boyunca hazırlanan projelerin amacının öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilinci yaratmak, özgüvenlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve özdenetim duygusunu geliştirmek olduğunu kaydetti. Toplumun farklı katmanlarında yaşanan problemleri belirlemek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, belirlenen bu problemlerin öğrenciler tarafından çözüme ulaştırılması açısından da önemli olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özdemir, öğrencilerin eğitimleri süresince bu tür aktivitelerde yer alarak başarılı sonuçlar almalarının meslek hayatlarında daha fazlasını başarabileceklerinin ön teminatı olduğuna inandığını da kaydetti.

Etkinlikte, “Kanser ve Lösemili Çocuklara Yaşam Motivesyonu Sağlamak”, “Engelsiz Yaşam”, “Kadın Sığınma Evi’nde Yer Alan Kişilerle Aktivite Yapma”, “Vahşi Yaşam Farkındalığı ve Okul Öncesinde Çevre”, “Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Eğitsel Faaliyetler”, “Evrensel Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirme”, “Kuşları Koruma Programına Destek” gibi konular işlendi. Etkinlikte ayrıca Kıbrıs’ın doğal ve yerel güzelliklerini tanıtan bir de web sitesi yapılarak site hakkında da bilgi verildi. Öğrenciler projeler kapsamında çeşitli aktiviteler ve düzenlenen kermesle elde edilen maddi geliri yardımda bulanarak, 15’ten fazla faklı projeye imza attılar.

Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Öğrencisi Nebil Ulca projeler sayesinde insanların mutlu olduklarını gözlemlediklerini belirterek, ders kapsamında da çevrelerini inceleyebilme ve toplumsal sorunları keşfetme gibi konularda nasıl katkı koyabileceklerini öğrendiklerini açıkladı.