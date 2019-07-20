Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45'inci Yıl Dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesaj aşağıdaki ifadeleri içeriyor;

"Kıbrıs Barış harekâtının 44. Yılında; kendilerini Kıbrıs Türkeri’nin Varoluş ve Özgürlükleri için feda eden Mücahitlerimizi, Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi Minnet ile anıyoruz."

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kutlu Olsun”

Akpınar ayrıca, mesajında ise şunları söyledi;

“O günleri yaşayan bilir.” Çocukluğumuzun bizden Yunan Cuntası ve Rum Ordusu tarafından kaçırıldığı yıllar. Katliamların, canlı canlı bebelerin toprağa toplu mezarlara gömüldüğü yıllar. Bir sınıf arkadaşım da onlardan biri; “Mustafa“. Nur içinde yat arkadaşım.

Mücahidimize, Anavatanımıza, Mehmetçiğimize; Canlarımızı Borçluyuz. Mutlu Barış Harekâtı, Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın seslenişi, Mehmetçiğin Paraşütlerle mahallemize; Türk Alayına inişi halen bugün gibi hatıralarımda. Fantomların geçişi, Rum radyosu ve TV’lerinin ters propagandaları, her anı bugün gibi yaşıyorum/uz. Allah o günleri evlatlarımıza yaşatmasın. Şu anda bizlere Hükümet edenler, o günleri unutmasın. Türklere ve Türklüğe karşı bu kin bitmedikçe. Halen küçücük çocuklara Kilise desteğiyle, Türk Düşmanlığı aşılanıyor ve o duygu ile yaşatılıyorlarsa; Barıştan söz etmek mümkün değil. Yaşayan Bilir. Teşekkürler Anavatanım. Teşekkürler Kahraman Mücahidim, Teşekkürler Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik.”