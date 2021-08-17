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Sağlığınız için günde en az 30 dakika hedefleyin

LAÜ Akademisyeni İkiz, düzenli fiziksel aktivitenin önemine değindi

17 Ağustos 2021 Salı 16:28
Sağlığınız için günde en az 30 dakika hedefleyin

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İpek İkiz, “Düzenli Fiziksel Aktivitenin Sağlığımız Üzerine Etkileri”ni ele alarak, düzenli fiziksel aktivitenin faydalarına değindi.

   “Yaşamımızı kolaylaştırmak adına kullandığımız teknolojik cihazların artması ile günlük yaşam aktivitelerimizi daha zahmetsiz ve daha az enerji kullanarak devam ettirmekteyiz. Bu teknolojik cihazlar her ne kadar günlük hayatımızı kolaylaştırıyor ve yaşam kalitemizi artırıyor gibi görünse de fiziksel aktivite düzeyimizi azalttığı için bizi kronik hastalıklara daha açık hale getirmektedir” diyen İkiz, düzenli fiziksel aktivitenin faydalarını şöyle sıraladı;

  • Kalp krizi riskinizi azaltır
  • Kilonuzu kontrol altına almanızı sağlar
  • Kan kolesterol seviyenizi düşürür
  • Tip 2 diyabet ve bazı tip kanserlerin riskini azaltır
  • Kan basıncınızı  düşürür
  • Kemiklerinizin, kaslarınızın ve eklemlerinizin daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar ve böylece osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltır
  • Düşme riskinizi azaltır
  • Hastaneye yatış riskinizi azaltır veya herhangi bir hastalık durumuda iyileşme hızınızı artırarak hastanede kalış sürenizi kısaltır
  • Kendinizi daha iyi, daha enerjik ve daha iyi bir ruh hali ile daha rahat hissetmenizi sağlar
  • Fiziksel aktivite düşünme, öğrenme ve yargılama becerilerinizi geliştirir.

Daha sağlıklı bir ruh hali için egzersizin önemine dikkat çeken İkiz, sözlerinin devamında şunlara değindi:

  • Yapılan birçok çalışmada, egzersizin depresyona yardımcı olduğu gösterilmiştir.
  • Egzersiz, olumsuz düşünceleri engelleyerek veya sizi günlük endişelerinizden uzaklaştırabilir.
  • Arkadaşlarınızla birlikte egzersiz yapmak, size sosyalleşmek için fırsat sağlar.
  • Zindeliğinizin artması, ruh halinizi yükselterek, daha kaliteli ve düzenli bir uyku uyumanızı sağlar.

  “Sağlığınızı korumak ve hastalık riskinizi azaltmak için, günde tercihen haftanın her günü ya da en az 5 günü, en az 30 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite önerilmektedir” diyen İkiz, yapılan çalışmalarda, haftada 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 ila 150 dakika şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite veya hem orta hem de şiddetli aktivitelerin kombinasyonunun yapılmasının önerildiğini belirtti. Orta şiddette fiziksel aktivitelere örnek olarak, yürüme, hızlı yürüme, düşük tempolu koşular, dans etme, bisiklete binme veya yüzme aktivitelerinin verilebileceğini ifade eden İkiz, yüksek şiddetli fiziksel aktivitelere örnek olarak ise tempolu koşu, basketbol, futbol, tenis, step-aerobik dersleri, tempolu dansların  verilebileceğini dile getirdi. “Fiziksel aktivite vücudun iskelet kasları tarafından oluşturulan her türlü hareketi sonucu enerji harcamasıdır” diyen İkiz, bu nedenle günlük yaşam ve çalışma hayatınızda yer alan aktiviteler ile boş zaman etkinliklerinin (egzersiz, spor gibi) fiziksel aktvite kapsamı içine girmekte olduğunu ve fiziksel aktivitenin sadece egzersiz ve sporu kapsamadığını, ev işleri gibi günlük aktiviteleri de içerdiğini ifade etti.

   İkiz son olarak, “45 yaşın üzerinde iseniz, fiziksel aktivite ile  göğsünüzde ağrı oluyorsa, sık sık bayılıyorsanız veya şiddetli baş dönmesi nöbetleri geçiriyorsanız, orta derecede fiziksel aktivite sırasında solunum sıkıntısı çekiyorsanız, kalp hastalığınız olabileceğini veya kalp problemleriniz olduğunu düşünüyorsanız, hamileyseniz fiziksel aktivite programınıza başlamadan önce doktor kontrolüne gitmelisiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

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