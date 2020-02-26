Renk ile ifade etme yöntemleri ve renk kombinasyonlarınızı oluşturmanın püf noktası etkinliğinde konuşmasını gerçekleştiren İç Mimar ve Ressam Ece Apan; “Renk konusu tasarım da temellerimizden birisidir. Tasarım derken mimari, iç mimariden ziyade günlük kıyafet veya aksesuar, dekorasyona kadar geniş alanları kapsamaktadır. Renk ortamı sıcak ve samimi hissedilmesinde ki büyük etkendir. Renk büyük bir güçtür. Bizler ışığı, açıyı değerlendirirken rengi farklı bir kategoride değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ece Apan, renklerin uyumu ve karışımı hakkında verdiği bilgilerde; pigmentel renklerin karışımında ana ve ara renkleri elde ederken, ışığın karışımında tüm renklerin elde edildiğini vurguladı.

Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin tasarımda kullanabileceği renkleri anlatan Apan; “Evlerimiz de kullandığımız renk birer tasarımdır. Birden fazla renk göz yorucu olabiliyor. Mümkün olduğunca göz yormayan ve birbir içerisinde uyum sağlayabilen renkler kullanılmalıdır. Örneğin evde kullanılan banyoların renkleri pastel olurken, mutfaklar da kullanılan renklerin daha iç açıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler kendi, mesleğimizin içerisinde bu skalaya daha fazla dikkat etmeliyiz” dedi.

Kırmızı, mavi ve sarı ana renkleri ile öğrencilerle pratik bir çalışma gerçekleştiren Apan, marka tanıtımlarında renklerin büyük rol oynadığını ve marka tasarımında renklerin ayrıştırıldığını gösteren çizelgeyi öğrencilerle tekrardan çizdi.