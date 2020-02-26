banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114476
ALTIN
325.658
DOLAR
6.1564
STERLİN
7.9593
EURO
6.7035
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

Renk büyük bir güçtür

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin iş birliği ile düzenlenen renk ile ifade etme yöntemleri ve renk kombinasyonlarınızı oluşturmanın püf noktası etkinliği gerçekleştirildi.

Renk büyük bir güçtür

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin iş birliği ile düzenlenen renk ile ifade etme yöntemleri ve renk kombinasyonlarınızı oluşturmanın püf noktası etkinliği gerçekleştirildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:36
Renk büyük bir güçtür
banner337

Renk ile ifade etme yöntemleri ve renk kombinasyonlarınızı oluşturmanın püf noktası etkinliğinde konuşmasını gerçekleştiren İç Mimar ve Ressam Ece Apan; “Renk konusu tasarım da temellerimizden birisidir. Tasarım derken mimari, iç mimariden ziyade günlük kıyafet veya aksesuar, dekorasyona kadar geniş alanları kapsamaktadır. Renk ortamı sıcak ve samimi hissedilmesinde ki büyük etkendir. Renk büyük bir güçtür. Bizler ışığı, açıyı değerlendirirken rengi farklı bir kategoride değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

banner317
Ece Apan, renklerin uyumu ve karışımı hakkında verdiği bilgilerde; pigmentel renklerin karışımında ana ve ara renkleri elde ederken, ışığın karışımında tüm renklerin elde edildiğini vurguladı.

Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin tasarımda kullanabileceği renkleri anlatan Apan;  “Evlerimiz de kullandığımız renk birer tasarımdır. Birden fazla renk göz yorucu olabiliyor. Mümkün olduğunca göz yormayan ve birbir içerisinde uyum sağlayabilen renkler kullanılmalıdır. Örneğin evde kullanılan banyoların renkleri pastel olurken,  mutfaklar da kullanılan renklerin daha iç açıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler kendi, mesleğimizin içerisinde bu skalaya daha fazla dikkat etmeliyiz” dedi. 

Kırmızı, mavi ve sarı ana renkleri ile öğrencilerle pratik bir çalışma gerçekleştiren Apan, marka tanıtımlarında renklerin büyük rol oynadığını ve marka tasarımında renklerin ayrıştırıldığını gösteren çizelgeyi öğrencilerle tekrardan çizdi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Renk Ile Ifade Etme YöntemlerRenk Kombinasyonları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Diş Hekimliği fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açılıyor
DAÜ Diş Hekimliği fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açılıyor
DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı
DAÜ öğrencisinden gururlandıran başarı
Final Üniversitesi’nden Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması
Final Üniversitesi’nden Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması
GAÜ pedagojik formasyon için, son başvuru 20 Şubat
GAÜ pedagojik formasyon için, son başvuru 20 Şubat
UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı’na öğrenci kabulleri başladı
UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı’na öğrenci kabulleri başladı
LAÜ Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Ol Mesajı
LAÜ Öğrencilerinden Çevreye Duyarlı Ol Mesajı
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları İçin Son Başvuru 20 Şubat
GAÜ Pedagojik Formasyon Kayıtları İçin Son Başvuru 20 Şubat
GAÜ tenis takımı birincilikte
GAÜ tenis takımı birincilikte
DAÜ, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programını Lefkoşa’da da açıyor
DAÜ, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programını Lefkoşa’da da açıyor
Final Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi tamamlandı
Final Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi tamamlandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim