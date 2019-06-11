banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92826
ALTIN
247.613
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3805
EURO
6.5894
Gazimağusa'da iki Kıb-Tek çalışanı tutuklandı!
İKİ KIB-TEK ÇALIŞANI TUTUKLANDI
14 yaşındaki kız çocuguna tecavüz
14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUGUNA TECAVÜZ
4 ay hapis yatacak
4 AY HAPİS YATACAK
Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor
SUÇ MAKİNESİ SUÇ İŞLEMEYE DEVAM...
banner307

Platon’un “Adil insan adaletsiz insandan daha mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi

Platon’un “Adil insan adaletsiz insandan daha mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi

11 Haziran 2019 Salı 16:58
Platon’un “Adil insan adaletsiz insandan daha mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi

Doğu Akdeniz  Üniversitesi  (DAÜ)  Kıbrıs Politikalar  Merkezi  (KPM)  ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş  birliğinde “Platon’un Devlet’inde Adaletin Savunulması” konulu bir seminer gerçekleştirildi. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt bir açılış konuşması yaparak, Antik Yunan Felsefesi Profesörü Mehmet M. Erginel’i katılımcılara tanıttı.

banner317
Erginel lisans eğitimini Duke Üniversitesi'nde İktisat Bölümü'nde tamamladıktan sonra felsefe alanına yöneldi. Antik Yunan felsefesinde uzmanlaşarak Austin'deki University of Texas Üniversitesi'nde Felsefe alanında yüksek lisans ve doktora derecesini tamamlayan Erginel, 2004'te Kıbrıs'a döndü ve o zamandan beri Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çalışıyor. Makaleleri, Oxford Studies in Ancient Philosophy, The Classical Quarterly ve The British Journal for the History of Philosophy gibi önde gelen birçok dergide yer aldı. Princeton Üniversitesi'nde Misafir Araştırma Görevlisi ve St. Andrews Üniversitesi'nde Misafir Araştırmacı olarak görev yapan Erginel, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak ders verdi.

Erginel'in araştırmaları Platon ve Aristoteles'in eserlerinde bulunan, özellikle etik ve ahlaki psikoloji olmak üzere metafizik ve epistemoloji gibi çeşitli alanlara odaklanıyor. Sunumu sırasında, Platon’un Devlet eserinde incelediği bu konuların yanısıra eğitim ve siyaset felsefesi üzerine tartışmaların da bulunduğuna değinen Erginel, eserde tüm bu tartışmaları birleştiren ortak temanın adalet olduğunu belirtti. Erginel özellikle adil insanın adaletsiz insandan daha mutlu olduğu tezinin Plato’nun Devlet eserinin en büyük teması olduğunu vurguladı.

Erginel konuşması sırasında Platon’un: despot liderlerin en mutsuz ve yalnız kişiler olduğunu; bu tür siyasi figürlerin hiç arkadaşının olmadığını; sürekli olarak onları kim öldürebilir, onlara kim ihanet edebilir diye düşündüklerini; etraflarında onları koruyacak bir ordu olmadan yönettikleri insanlarla etkileşime girmekten korktuklarını; ve kendilerini koruyanların bile her an onlara ihanet edebileceği endişesiyle yaşadıklarını iddia ettiğini ifade etti. Platon’a göre adalet dahil tüm erdemlere sahip olan filozofların ise ahenkli birer ruha sahip olduklarını, ayrıca felsefi zevklerin en üstün zevkler olduğunu, bu nedenlerle filozofların daha mutlu olduklarını belirten Erginel, kadınların da ideal devlet yöneticileri olabileceğini savunduğundan dolayı Platon’un bazen ilk feminist olarak tanımlandığını sözlerine ekledi.
 

Anahtar Kelimeler:
Adil Insan Adaletsiz Insandan Daha Mutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ temel eğitim bölümü’nde erken çocukluk eğitim günleri gerçekleştirildi
DAÜ temel eğitim bölümü’nde erken çocukluk eğitim günleri gerçekleştirildi
UKÜ’de Mühendislik Etiği’nin öncelikleri konuşuldu
UKÜ’de Mühendislik Etiği’nin öncelikleri konuşuldu
GAÜ yatay geçiş başvuruları başladı
GAÜ yatay geçiş başvuruları başladı
DAÜ, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak
DAÜ, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na ev sahipliği yapacak
GAÜ, üniversite öncesi yaz kampı için başvurular devam ediyor
GAÜ, üniversite öncesi yaz kampı için başvurular devam ediyor
DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nden teknoloji atağı
DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nden teknoloji atağı
UKÜ öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavına kayıtlar sürüyor
UKÜ öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavına kayıtlar sürüyor
Meclis Başkanı Uluçay YDÜ’den Öğrencileri Kabul Etti!
Meclis Başkanı Uluçay YDÜ’den Öğrencileri Kabul Etti!
Gazimağusa’da Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yapılacak konferansın açılış töreni saat 09.00’da yapılacak
Gazimağusa’da Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yapılacak konferansın açılış töreni saat 09.00’da yapılacak
Saytev’den Bandabulya Sahnesi’ne Kitap Bağışı!
Saytev’den Bandabulya Sahnesi’ne Kitap Bağışı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim