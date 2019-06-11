Platon’un “Adil insan adaletsiz insandan daha mutlu” tezi DAÜ’de irdelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliğinde “Platon’un Devlet’inde Adaletin Savunulması” konulu bir seminer gerçekleştirildi. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt bir açılış konuşması yaparak, Antik Yunan Felsefesi Profesörü Mehmet M. Erginel’i katılımcılara tanıttı.
Erginel'in araştırmaları Platon ve Aristoteles'in eserlerinde bulunan, özellikle etik ve ahlaki psikoloji olmak üzere metafizik ve epistemoloji gibi çeşitli alanlara odaklanıyor. Sunumu sırasında, Platon’un Devlet eserinde incelediği bu konuların yanısıra eğitim ve siyaset felsefesi üzerine tartışmaların da bulunduğuna değinen Erginel, eserde tüm bu tartışmaları birleştiren ortak temanın adalet olduğunu belirtti. Erginel özellikle adil insanın adaletsiz insandan daha mutlu olduğu tezinin Plato’nun Devlet eserinin en büyük teması olduğunu vurguladı.
Erginel konuşması sırasında Platon’un: despot liderlerin en mutsuz ve yalnız kişiler olduğunu; bu tür siyasi figürlerin hiç arkadaşının olmadığını; sürekli olarak onları kim öldürebilir, onlara kim ihanet edebilir diye düşündüklerini; etraflarında onları koruyacak bir ordu olmadan yönettikleri insanlarla etkileşime girmekten korktuklarını; ve kendilerini koruyanların bile her an onlara ihanet edebileceği endişesiyle yaşadıklarını iddia ettiğini ifade etti. Platon’a göre adalet dahil tüm erdemlere sahip olan filozofların ise ahenkli birer ruha sahip olduklarını, ayrıca felsefi zevklerin en üstün zevkler olduğunu, bu nedenlerle filozofların daha mutlu olduklarını belirten Erginel, kadınların da ideal devlet yöneticileri olabileceğini savunduğundan dolayı Platon’un bazen ilk feminist olarak tanımlandığını sözlerine ekledi.