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Okul öncesi ve ilköğretimde STEM

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi ile Okul Öncesi Kulübü tarafından “Okul Öncesi ve İlköğretimde STEM” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:40
Okul öncesi ve ilköğretimde STEM
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Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir üstlenirken, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kaçar da konu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kaçar, STEM’in günümüzde önemli öğretim anlayışlarından biri olduğunu belirterek, “STEM Türkçe adıyla FeTeMM olarak kullanılıyor. Açılımı ise Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanlarının harf kısaltmalarından oluşmaktadır” dedi.

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STEM’in Fen, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik alanlarında yer alan hem bilgilere ve kavramlara hem de becerilere bütüncül bir bakış açısı ile yaklaştığını aktaran Kaçar, bu nedenle de STEM’in söz konusu bu disiplinlerin birbiriyle mükemmel derecede bütünleştirilmesinden oluştuğunu kaydetti.

“STEM eğitimini devlet ve eğitim politikası haline getirmek önemli”

Yrd. Doç. Dr. Kaçar, STEM’in geleceğimize yatırım için son derece önemli ve acil olarak hayata geçilmesi gereken bir öğrenme-öğretme anlayışı olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “ABD, Almanya gibi gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin gelecekte bizi bekleyen yapay zekâ teknolojisi, giyilebilir teknoloji, veri simsarlığı, uzay teknolojileri vb. fen-matematik-teknoloji-mühendislik alanlarındaki mesleklerde görev yapacak nitelikli ve yetişmiş insan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi; söz konusu bu mesleklerde kariyer yapacak birey sayısını arttırabilmesi; rekabet içinde olduğu ülkeler arasında siyası ve ekonomik varlıklarını koruyabilmesi için STEM eğitimini devlet ve eğitim politikası haline getirmeleri önemlidir”.

STEM eğitiminin öğretmen ve öğrenciler tarafından doğru algılanabilmesi ve uygulanabilmesi noktasında üniversitelere ve akademisyenlere büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Kaçar, Türkiye’de konuşulan önemli konulardan biri olan STEM eğitiminin, en az bir akademik yarıyılı kapsayacak şekilde eğitim fakültesi lisans programlarında bir ders olarak okutulması olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Okul öncesiIlköğretimSTEMUluslararası Kıbrıs ÜniversitesiOkul Öncesi Ve İlköğretimde STEM
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