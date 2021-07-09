Moldova Amerikan Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşması gerçekleşti. Söz konusu mutabakat zaptında eğitim, araştırma ve diğer faaliyetler alanlarında eğitim işbirliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

İmzalanan Akademik İşbirliği kapsamında, öğrenim ve eğitim için öğrenci değişimi, öğretim üyelerinin çalışma, araştırma ve eğitim programlarına katılımı için değişimi, konferanslar, konuşmalar ve deneyim paylaşımı için akademisyenlerin değişimi, her iki tarafı ilgilendiren alanlarda yayınların değişimi, işbirlikçi mesleki gelişim, ortak eğitim programları, karşılıklı olarak mutabık kalınan diğer faaliyetler gibi işbirliği türlerini içeriyor.

Moldova Amerikan Üniversitesi adına Kurucu Rektör Serhat Akpınar ve İstanbul Arel Üniversitesi adına Prof. Dr. Ercan Gegez arasında imzalanan Akademik İşbirliği Anlaşmasında, öğrenci, akademisyen değişimi yapılacak ve her iki kurumun ortak ilgi gösterdiği alanlarda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.