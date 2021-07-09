banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
Yine uçuşa geçtiler…
Yine uçuşa geçtiler…
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
banner376

Moldova Amerikan Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi arasında akademik işbirliği

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ), Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi ile İstanbul Arel Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

09 Temmuz 2021 Cuma 17:01
Moldova Amerikan Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi arasında akademik işbirliği

Moldova Amerikan Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşması gerçekleşti. Söz konusu mutabakat zaptında eğitim, araştırma ve diğer faaliyetler alanlarında eğitim işbirliğini teşvik etmek amaçlanıyor.

banner341
İmzalanan Akademik İşbirliği kapsamında, öğrenim ve eğitim için öğrenci değişimi, öğretim üyelerinin çalışma, araştırma ve eğitim programlarına katılımı için değişimi, konferanslar, konuşmalar ve deneyim paylaşımı için akademisyenlerin değişimi, her iki tarafı ilgilendiren alanlarda yayınların değişimi, işbirlikçi mesleki gelişim, ortak eğitim programları, karşılıklı olarak mutabık kalınan diğer faaliyetler gibi işbirliği türlerini içeriyor.

Moldova Amerikan Üniversitesi adına Kurucu Rektör Serhat Akpınar ve İstanbul Arel Üniversitesi adına Prof. Dr. Ercan Gegez arasında imzalanan Akademik İşbirliği Anlaşmasında, öğrenci, akademisyen değişimi yapılacak ve her iki kurumun ortak ilgi gösterdiği alanlarda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

banner360
Son Güncelleme: 09.07.2021 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Akademisyeni Pirgalıoğlu, Etkin Su Kullanımına dikkat çekti
LAÜ Akademisyeni Pirgalıoğlu, Etkin Su Kullanımına dikkat çekti
GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular devam ediyor
GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular devam ediyor
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine özel eğitim programı düzenledi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine özel eğitim programı düzenledi
GAÜ yaz dönemi kurs kayıtları devam ediyor
GAÜ yaz dönemi kurs kayıtları devam ediyor
LAÜ akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı Zoom toplantsına katıldı
LAÜ akademisyeni Karakartal, Roma, Ankara ve Kıbrıs bağlantılı Zoom toplantsına katıldı
GAÜ ailesi, kalp kırizi sonucu vefat eden Volkan Güngör için, anma ve veda töreni düzenledi
GAÜ ailesi, kalp kırizi sonucu vefat eden Volkan Güngör için, anma ve veda töreni düzenledi
UKÜ’de tarım ürünleri hasat sonrası uygulamaları irdelendi
UKÜ’de tarım ürünleri hasat sonrası uygulamaları irdelendi
GAÜ Denizcilik’ten, 1 Temmuz Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı mesajı
GAÜ Denizcilik’ten, 1 Temmuz Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı mesajı
Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lisesi’nden 10. mezuniyet gururu
Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lisesi’nden 10. mezuniyet gururu
LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi
LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için yemin töreni düzenledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim